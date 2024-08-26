Казахстан - в тройке лучших на чемпионате Азии по каратэ
В Маниле (Филиппины) завершился чемпионат Азии среди юниоров и молодежи. Казахстанская сборная заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав 4 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК.
Лидером стала команда Японии с 25 медалями (16 золотых, 1 серебряная, 8 бронзовых), а на втором месте оказалась команда Ирана (10 золотых, 4 серебряных, 9 бронзовых).
Итоги последних соревновательных дней:
18-20 лет:
золото - Даяна Даренская (61 кг)
золото - Венера Жаксыбаева (68 кг)
серебро - Асылай Савидова (+68 кг)
16-17 лет:
золото - Ергенбай Бейбарыс (68 кг)
золото - Кадыргали Алихан (76 кг)
серебро - Абдикадыр Мирас (55 кг)
серебро - Дияна Сергазина (48 кг)
бронза - Гульнур Койшыбай (59 кг)
бронза - Алуа Жумадильда (+66 кг).