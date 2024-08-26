Казахстан - в тройке лучших на чемпионате Азии по каратэ

В Маниле (Филиппины) завершился чемпионат Азии среди юниоров и молодежи. Казахстанская сборная заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав 4 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК.