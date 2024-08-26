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    04:16, 26 Август 2024 | GMT +6

    Казахстан - в тройке лучших на чемпионате Азии по каратэ

    каратэ
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК

    В Маниле (Филиппины) завершился чемпионат Азии среди юниоров и молодежи. Казахстанская сборная заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав 4 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК.

    Лидером стала команда Японии с 25 медалями (16 золотых, 1 серебряная, 8 бронзовых), а на втором месте оказалась команда Ирана (10 золотых, 4 серебряных, 9 бронзовых).

    Итоги последних соревновательных дней:
    18-20 лет:

    золото - Даяна Даренская (61 кг)
    золото - Венера Жаксыбаева (68 кг)
    серебро - Асылай Савидова (+68 кг)

    16-17 лет:

    золото - Ергенбай Бейбарыс (68 кг)
    золото - Кадыргали Алихан (76 кг)
    серебро - Абдикадыр Мирас (55 кг)
    серебро - Дияна Сергазина (48 кг)
    бронза - Гульнур Койшыбай (59 кг)
    ⁠бронза - Алуа Жумадильда (+66 кг).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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