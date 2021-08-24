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Казахстан в третий раз подряд проиграл Узбекистану бой за выход в финал МЧА-2021 по боксу

24 Августа 2021 20:33
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Казахстан в третий раз подряд проиграл Узбекистану бой за выход в финал МЧА-2021 по боксу

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Даулет Тулемисов провел полуфинальный бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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На юниорском турнире (2005-2006 г.р.) в весовой категории до 75 килограммов Тулемисов встретился с узбеком Мизробом Некбоевым. Бой закончился победой узбекского боксера раздельным решением судей. Таким образом, Даулет Тулемисов завершил турнир с бронзовой медалью.

Отметим, что сегодня в полуфиналах у юниоров Казахстан проиграл Узбекистану три боя подряд. До этого казахстанские боксеры потерпели два поражения: Илья Калинин (50 кг) проиграл Ходжиакбару Махмудову, а Мадияр Тайпаков (60 кг) уступил Джавохиру Умматалиеву.




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