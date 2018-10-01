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Казахстан в Совбезе ООН выступил за политическое урегулирование сирийского кризиса

18 Октября 2018 11:21 215
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Казахстан в Совбезе ООН выступил за политическое урегулирование сирийского кризиса

  НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Необходимость продолжения переговоров по Сирии в рамках Астанинского процесса и поддержки дальнейших усилий в Женеве для достижения мира в этой стране отметили участники заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

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Делегация Казахстана на заседании выступила за политическое урегулирование кризиса в Сирии, в том числе путем формирования сирийского конституционного комитета.

«Именно сирийцы должны начать формировать будущую политическую систему сирийского государства при поддержке мирового сообщества», - отметил заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН Канат Тумыш.

Казахстан в Совбезе ООН выступил за политическое урегулирование сирийского кризиса 

Казахстан призвал все заинтересованные стороны к сотрудничеству в выполнении меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, подписанного странами-гарантами Астанинского процесса Россией и Турцией 17 сентября, а также обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ во все районы страны по наиболее коротким маршрутам.

Была выражена благодарность и высоко оценена деятельность по урегулированию кризиса в Сирии спецпосланника Генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры, который в ходе заседания Совбеза объявил о намерении покинуть свой пост в конце ноября.

С. де Мистура заверил, что до завершения своего мандата предпримет интенсивные меры по формированию сирийского комитета по разработке новой конституции страны, и до конца октября пригласит в Женеву представителей стран-гарантов Астанинского процесса на встречу по Сирии.


Казахстан в Совбезе ООН выступил за политическое урегулирование сирийского кризиса 

Делегации других стран также выразили признательность и дали позитивную оценку усилиям специального посланника С. де Мистуры по решению сирийского кризиса. В целом было отмечено, что для завершения войны в Сирии важно поддержать как инновационную региональную парадигму ее решения, так и Женевский и Астанинский процессы.

В Астане состоялись девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным результатом встреч в столице Казахстана стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. 

 

 

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Ключевые слова: МИД РК, Сирия, Внешняя политика Казахстана, РК в СБ ООН, КАЗМЕДИА,
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