Казахстан в рейтинге стран по стоимости аренды жилья занял 107 место из 138

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоимость аренды благоустроенного жилья в РК выросла на 9% за год, неблагоустроенного —на 4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В рейтинге стран мира по стоимости аренды жилья Казахстан на начало 2021 года занял 107-е место из 138, что в целом говорит о доступности аренды в нашей стране.

Рейтинг оценивает, насколько дороже или дешевле обходится аренда в странах относительно Нью-Йорка, индекс которого составляет 100. Если индекс страны составляет 110 — значит, аренда там обходится на 10% дороже, чем в Нью-Йорке, если меньше — например, 95% — то на 5% дешевле относительно этого американского мегаполиса. Индекс Казахстана, к примеру, составил всего 9,31.

Открывают рейтинг страны с самой дорогой арендой жилья: Бермудские острова, Гонконг, Сингапур. Самое дешёвое жильё в аренду, по данным рейтинга, можно найти в Афганистане.

В декабре 2020 года средняя стоимость аренды благоустроенного жилья в РК составила 1,6 тыс. тг за квадратный метр — на 9,3% больше, чем годом ранее. По сравнению с ноябрём стоимость аренды благоустроенного жилья выросла на 1,2%.

Среди крупных городов и мегаполисов страны самые высокие в секторе цены на аренду — в столице (2,9 тыс. тг), Алматы (2,3 тыс. тг) и Актау (2 тыс. тг), самые низкие — в Семее (1,2 тыс. тг за кв. м).

Средняя стоимость аренды неблагоустроенного жилья составила 848 тг за квадратный метр — на 3,5% дороже, чем годом ранее. За месяц стоимость аренды выросла незначительно — на 0,5%.

Самые высокие цены на неблагоустроенное жильё наблюдаются в Алматы (1,6 тыс. тг), Нур-Султане (1,6 тыс. тг) и Талдыкоргане (1,1 тыс. тг за кв. м).