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Казахстан в рейтинге по готовности к внедрению передовых технологий занимает 62-е место

2 Декабря 2022, 16:47
Казахстан в рейтинге по готовности к внедрению передовых технологий занимает 62-е место

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан в рейтинге по готовности к внедрению передовых технологий занимает 62-е место среди 158 стран. Об этом сообщил президент АО «ЦРТР» Даулет Аргандыков в ходе онлайн-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На днях нами был опубликован второй по счету Национальный доклад о рынке труда «На пути к цифровой реальности», который посвящен вопросам цифровизации, влиянию цифровизации на экономику, на рынок труда, развитие человеческого капитала, в целом. В этом докладе мы говорим, что нужно делать, для того чтобы достойно встретить новые вызовы, изменения, адаптироваться к новым цифровым реалиям. В целом, целью доклада является информирование, оценка различных мнений, в том числе экспертная, происходящих изменений. И, конечно же, на повестке дня стимулирование дискуссий по таким актуальным вопросам», – сказал Д. Аргандыков.

По его словам, процессы, которые сегодня происходят, катализируют проникновение цифровизации в жизнь каждого человека и всего общества. 95% услуг, которые оказывает Центр развития трудовых ресурсов, оцифрованы. В дальнейшем все услуги будут переведены в онлайн-формат и, в значительной степени, в проактивный режим.

Д. Аргандыков также отметил, что в Национальном докладе приведены выводы аналитиков Центра по поводу ожидаемого роста безработицы в связи с широким внедрением IT-технологий во все сферы жизни. В докладе содержатся обзоры позиций Казахстана в различных рейтингах по развитию IT-технологий. В частности, Казахстан в рейтинге по готовности к внедрению передовых технологий занимает 62-е место среди 158 стран.


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