4 Августа 2022 07:44

Казахстан в четвертьфинале ЧМ по теннису среди юниоров сыграет со Словенией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За выход в полуфинал ITF World Junior Tennis Finals сборной Казахстана предстоит сразиться с командой Словении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Четвертьфинальный матч состоится 4 августа. Его начало ориентировочно в 14:00 по времени Нур-Султана.

Ранее сообщалось, что подопечные Сергея Квака в заключительной игре групповой стадии разгромили сборную Италии со счетом 3:0. В третьей парной игре Дамир Жалгасбай/Даниэль Тазабеков обыграли итальянцев - 6:1, 6:3.





Фото: Федерация тенниса Казахстана