Казахстан узнал всех соперников на старте ЧМ-2027 по хоккею

Международная федерация хоккея IIHF обнародовала состав групп чемпионата мира по хоккею 2027 года, передает Kazinform.

Мировое первенство пройдет в мае 2027 года в двух городах Германии — Дюссельдорфе и Мангейме.

На основе мирового рейтинга Казахстан, вернувшийся в элиту по итогам 2026 года, попал на чемпионате мира 2027 года в группу В.

Соперниками Казахстана на старте чемпионата мира будут сборные Канады, США, Чехии, Словакии, Норвегии, Дании и Венгрии. Игры этой группы пройдут в Мангейме.

Интересная деталь в том, что по просьбе страны-хозяйки Германии их команду определили в группу А, а Словакию переместили в группу В. Это сделано, чтобы первой игрой турнира стал матч между сборными Германии и Швейцарии, странами-хозяйками чемпионатов мира 2027 и 2026 годов, и привлечь интерес зрителей.

Отметим, что после группового этапа четыре лучшие команды с каждой из групп продолжат борьбу за медали в плей-офф. Худшие команды в каждой из групп покинут элитный дивизион.

Ранее Казахстан триумфально выступил на элитном мировом хоккейном турнире в Канаде.