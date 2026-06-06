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    Казахстан узнал всех соперников на старте ЧМ-2027 по хоккею

    Международная федерация хоккея IIHF обнародовала состав групп чемпионата мира по хоккею 2027 года, передает Kazinform.

    Казахстан выиграл третий матч на чемпионате мира по хоккею в Польше
    Фото: НОК

    Мировое первенство пройдет в мае 2027 года в двух городах Германии — Дюссельдорфе и Мангейме.

    На основе мирового рейтинга Казахстан, вернувшийся в элиту по итогам 2026 года, попал на чемпионате мира 2027 года в группу В.

    Соперниками Казахстана на старте чемпионата мира будут сборные Канады, США, Чехии, Словакии, Норвегии, Дании и Венгрии. Игры этой группы пройдут в Мангейме.

    Интересная деталь в том, что по просьбе страны-хозяйки Германии их команду определили в группу А, а Словакию переместили в группу В. Это сделано, чтобы первой игрой турнира стал матч между сборными Германии и Швейцарии, странами-хозяйками чемпионатов мира 2027 и 2026 годов, и привлечь интерес зрителей.

    Отметим, что после группового этапа четыре лучшие команды с каждой из групп продолжат борьбу за медали в плей-офф. Худшие команды в каждой из групп покинут элитный дивизион.

    Ранее Казахстан триумфально выступил на элитном мировом хоккейном турнире в Канаде.

    Спорт Хоккей Германия
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
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