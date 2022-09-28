Казахстан узнал свою корзину для жеребьевки отборочного турнира Евро-2024

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны корзины для жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ближайший Евро состоится в Германии. Национальная команда этой страны автоматически попадает в финальную часть на правах хозяйки и не примет участия в жеребьевке.

53 национальные ассоциации разбиты на семь корзин в соответствии с рейтингом Лиги наций сезона-202223. Сборные будут разделены на 10 групп (семь групп по пять команд и три группы по шесть команд), сообщает Rusfootball.info.

В корзине Лиги наций собраны четыре победителя групп дивизиона A нынешнего сезона, которые в июне 2023 года сыграют в «Финале четырех». Эти сборные попадут в группы из пяти команд. Национальная команда Казахстана попала в четвертую корзину.

Жеребьевка отбора Евро-2024 пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне.

Корзина Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия;

Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша;

Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия;

Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения;

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерский острова, Северная Македония;

Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Белоруссия, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдавия, Мальта;

Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Десять победителей групп и десять вторых мест проходят в финальный турнир. Оставшиеся три путевки будут разыграны в плей-офф в марте 2024 года.

























Фото: sports.kz