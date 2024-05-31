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    22:23, 30 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан узнал соперников в отборе на футзальный Евро-2026

    футзал
    Фото: Sports.kz

    Сборная Казахстана по футзалу узнала своих соперников в группе отборочного турнира чемпионата Европы-2026, передает агентство Кazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан сыграет в группе 6, где его соперниками станут команды Армении, Дании и Албании.

    1-2 тур квалификационного раунда состоится 9-18 декабря 2024-го года, 3-4 тур — с 27-го января по пятое февраля 2025-го года, а 5-6 тур с седьмого по 16-е апреля 2025-го года.

    Финальный турнир чемпионата Европы пройдет в Литве и Латвии с 18-го января по восьмое февраля 2026-го года.

    В сентябре-октябре текущего года сборная Казахстана выступит на чемпионате мира в Узбекистане, где сыграет в группе D с Испанией, Ливией и Новой Зеландией.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Футзал
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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