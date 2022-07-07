7 Июля 2022 18:57

Казахстан узнал соперников по основному раунду отбора на футзальный ЧМ-2024

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась жеребьевка основного раунда чемпионата мира-2024 по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперниками сборной Казахстана по группе 5 будут команды Словении и Черногории.

По регламенту турнира, 36 команд были разбиты на 12 групп по три сборные в каждой, которые проведут друг с другом по одному матчу дома и на выезде. Победители 12 групп и четыре лучшие команды, занявшие второе место, напрямую выйдут в элитный раунд. Еще восемь команд, финишировавших в своих группах на втором месте, сыграют в стыковых матчах.

Матчи основного раунда запланированы на следующие даты: 12 - 21 сентября, 3 - 12 октября, 6 - 9 ноября и 27 февраля - 8 марта.