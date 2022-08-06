6 Августа 2022 09:20

Казахстан узнал соперника за «бронзу» на юниорском ЧМ по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юниорская сборная Казахстана узнала соперника в матче за третье место на чемпионате мира в Прострееве (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«Медальный матч» состоитсясегодня (начало в 14:00 по времени Нур-Султана) в чешском городе Простеёв, где подходит к завершению юниорское первенство планеты. Соперники казахстанцев из сборной США в полуфинале проиграли команде Швейцарии 1:2.

Как сообщалось, казахстанцы в полуфинале ITF World Junior Tennis Finals уступили сборной Германии со счетом 1:2. В заключительной парной игре очко Казахстану принесли Дамир Жалгасбай — Даниэль Тазабеков.









Фото: Федерация тенниса Казахстана



