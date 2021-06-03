Казахстан узнал место в рейтинге коэффициентов УЕФА по итогам еврокубкового сезона
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия — 100.569 (24.357);
2. Испания — 97.855 (19.500);
3. Италия — 75,438 (16,285);
4. Германия — 73,570 (15.214);
5. Франция — 50.081 (7,916);
6. Португалия — 48,519 (9.600);
7. Нидерланды — 39.200 (9.200);
8. Россия — 38.382 (4.333);
9. Бельгия — 36.500 (6.000);
10. Австрия — 35.825 (6.700).
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25. Румыния — 18.200 (3.750);
26. Азербайджан — 16.875 (2.500);
27. Казахстан — 15.625 (1.000);
28. Венгрия — 15.500 (4.250);
29. Беларусь — 15.250 (1.500).
В скобках указан рейтинг сезона.
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.