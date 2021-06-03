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    15:40, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстан узнал место в рейтинге коэффициентов УЕФА по итогам еврокубкового сезона

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан после завершения еврокубкового сезона сохранил 27-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Таблица коэффициентов УЕФА:

    1. Англия — 100.569 (24.357);

    2. Испания — 97.855 (19.500);

    3. Италия — 75,438 (16,285);

    4. Германия — 73,570 (15.214);

    5. Франция — 50.081 (7,916);

    6. Португалия — 48,519 (9.600);

    7. Нидерланды — 39.200 (9.200);

    8. Россия — 38.382 (4.333);

    9. Бельгия — 36.500 (6.000);

    10. Австрия — 35.825 (6.700).

    ......

    25. Румыния — 18.200 (3.750);

    26. Азербайджан — 16.875 (2.500);

    27. Казахстан — 15.625 (1.000);

    28. Венгрия — 15.500 (4.250);

    29. Беларусь — 15.250 (1.500).

    В скобках указан рейтинг сезона.

    Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.


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