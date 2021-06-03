Казахстан узнал место в рейтинге коэффициентов УЕФА по итогам еврокубкового сезона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан после завершения еврокубкового сезона сохранил 27-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Англия — 100.569 (24.357);

2. Испания — 97.855 (19.500);

3. Италия — 75,438 (16,285);

4. Германия — 73,570 (15.214);

5. Франция — 50.081 (7,916);

6. Португалия — 48,519 (9.600);

7. Нидерланды — 39.200 (9.200);

8. Россия — 38.382 (4.333);

9. Бельгия — 36.500 (6.000);

10. Австрия — 35.825 (6.700).

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25. Румыния — 18.200 (3.750);

26. Азербайджан — 16.875 (2.500);

27. Казахстан — 15.625 (1.000);

28. Венгрия — 15.500 (4.250);

29. Беларусь — 15.250 (1.500).

В скобках указан рейтинг сезона.

Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.