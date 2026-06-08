Стали известны составы групп чемпионата мира по хоккею 2027

Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что матчи группы B чемпионата мира 2027 года, в которой выступит сборная Казахстана.

— Это еще одна важная веха для Организационного комитета на пути к чемпионату мира по хоккею с шайбой IIHF 2027 года. Объявление составов групп придает турниру все более четкие очертания и знаменует начало нового этапа подготовки. Уже сейчас очевидно, что болельщиков ждет высочайший уровень конкуренции, яркие спортивные противостояния и незабываемая атмосфера как на льду, так и за его пределами. Интерес к турниру продолжает расти, и мы с нетерпением ждём возможности приветствовать мировую хоккейную семью в Германии в 2027 году на чемпионате, который обещает стать по-настоящему выдающимся событием, — заявил управляющий директор Организационного комитета чемпионата мира IIHF 2027 года Клаус Гребнер.

Определены группы предварительного раунда турнира, который пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме (Германия) с 14 по 30 мая 2027 года. Болельщиков ждут захватывающие матчи, ведь за чемпионский титул будут бороться 16 ведущих хоккейных стран мира.

В группе А сыграют Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения и Украина. Матчи пройдут в Мангейме.

В группу В входит в состав Канада, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Венгрия и наша сборная Казахстана.