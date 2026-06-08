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    Стали известны составы групп чемпионата мира по хоккею 2027

    Чемпионат мира по хоккею объявила составы групп по предварительному раунду, передает Kazinform.

    Казахстан узнал место проведения матчей ЧМ-2027
    Фото: Қазақстан хоккей федерациясы

    Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что матчи группы B чемпионата мира 2027 года, в которой выступит сборная Казахстана.

    — Это еще одна важная веха для Организационного комитета на пути к чемпионату мира по хоккею с шайбой IIHF 2027 года. Объявление составов групп придает турниру все более четкие очертания и знаменует начало нового этапа подготовки. Уже сейчас очевидно, что болельщиков ждет высочайший уровень конкуренции, яркие спортивные противостояния и незабываемая атмосфера как на льду, так и за его пределами. Интерес к турниру продолжает расти, и мы с нетерпением ждём возможности приветствовать мировую хоккейную семью в Германии в 2027 году на чемпионате, который обещает стать по-настоящему выдающимся событием, — заявил управляющий директор Организационного комитета чемпионата мира IIHF 2027 года Клаус Гребнер.

    Определены группы предварительного раунда турнира, который пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме (Германия) с 14 по 30 мая 2027 года. Болельщиков ждут захватывающие матчи, ведь за чемпионский титул будут бороться 16 ведущих хоккейных стран мира.

    В группе А сыграют Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения и Украина. Матчи пройдут в Мангейме.

    В группу В входит в состав Канада, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Венгрия и наша сборная Казахстана.

     

    Спорт Хоккей
    Жанат Қапалбаева
    Жанат Қапалбаева
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