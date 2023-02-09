Казахстан, Узбекистан и Россия обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 февраля, состоялась трехсторонняя рабочая встреча министра энергетики Республики Казахстан Болата Акчулакова, министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе «Газпрома», участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли.

В январе 2023 года «Газпром» подписал двусторонние дорожные карты по сотрудничеству в газовой отрасли с Правительством Казахстана и Министерством энергетики Узбекистана. Напомним, в 2022 году Президенты Казахстана и России обсудили создание «тройственного газового союза». Ранее министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал перспективы «тройственного газового союза» между Казахстаном, Россией и Узбекистаном. По его словам, это взаимодействие как в двухстороннем, так и в трехстороннем формате на условиях взаимной выгоды. «Такие переговоры нами технически ведутся, чтобы понять, как можно использовать совместно газотранспортные мощности Казахстана, России и Узбекистана. Чтобы осуществлять прокачку и транспортировку этого газа», - объяснил министр в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly.