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    02:41, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан уверенной победой стартовал в элитном раунде отбора на ЧМ-2024 по футзалу

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    Фото: Sports.kz.
    Сборная Казахстана успешно начала выступление в отборочном турнире чемпионата мира-2024 по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом матче элитного раунда в группе А Казахстан сыграл с командой Нидерландов и одержал победу со счетом 2:0. На 3-й минуте результативным ударом отметился Эдсон, а на 27-й отличился Дуглас.

    Также в группе сборной Казахстану предстоит провести матчи с командами Румынии и Азербайджана. Добавим, что победитель группы напрямую попадет на ЧМ-2024. Также путевки на мировое первенство получат четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Предстоящий чемпионат мира по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Узбекистане.


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