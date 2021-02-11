Казахстан увеличивает регулярные авиарейсы с пятью странами
Разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов со следующими странами:
1. Россия – на 7 рейсов (с 3 до 10 рейсов в неделю c каждой стороны):
- Нур-Султан – Москва, с 2 до 4 рейсов в неделю с каждой стороны;
- Алматы – Москва, с 1 до 4 рейсов в неделю с каждой стороны;
- Шымкент – Москва, возобновление по 1 рейсу в неделю с каждой стороны;
- Актау – Москва, возобновление по 1 рейсу в неделю с каждой стороны.
2. Мальдивы – на 3 рейса (с 4 до 7 рейсов в неделю):
- Алматы – Мале, с 4 до 7 рейсов в неделю для казахстанских авиакомпаний;
3. Кыргызстан – на 1 рейс (с 2 до 3 рейсов в неделю):
- Алматы – Бишкек, с 2 до 3 рейсов в неделю;
4. Узбекистан – на 1 рейс (с 6 до 7 рейсов в неделю с каждой стороны):
- Нур-Султан – Ташкент, с 1 до 2 рейсов в неделю с каждой стороны;
5. Украина – на 1 рейс (с 1 до 2 рейсов в неделю):
- Нур-Султан – Киев, возобновление по 1 рейсу в неделю;
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.