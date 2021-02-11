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    21:10, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстан увеличивает регулярные авиарейсы с пятью странами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 9 февраля под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Е.Л.Тугжанова разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов с рядом стран, передает МИА «Казинформ».

    Разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов со следующими странами:

    1. Россия – на 7 рейсов (с 3 до 10 рейсов в неделю c каждой стороны):

    - Нур-Султан – Москва, с 2 до 4 рейсов в неделю с каждой стороны;

    - Алматы – Москва, с 1 до 4 рейсов в неделю с каждой стороны;

    - Шымкент – Москва, возобновление по 1 рейсу в неделю с каждой стороны;

    - Актау – Москва, возобновление по 1 рейсу в неделю с каждой стороны.

    2. Мальдивы – на 3 рейса (с 4 до 7 рейсов в неделю):

    - Алматы – Мале, с 4 до 7 рейсов в неделю для казахстанских авиакомпаний;

    3. Кыргызстан – на 1 рейс (с 2 до 3 рейсов в неделю):

    - Алматы – Бишкек, с 2 до 3 рейсов в неделю;

    4. Узбекистан – на 1 рейс (с 6 до 7 рейсов в неделю с каждой стороны):

    - Нур-Султан – Ташкент, с 1 до 2 рейсов в неделю с каждой стороны;

    5. Украина – на 1 рейс (с 1 до 2 рейсов в неделю):

    - Нур-Султан – Киев, возобновление по 1 рейсу в неделю;

    Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.


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