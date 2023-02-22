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Казахстан увеличивает пропускные мощности газотранспортной системы

Автор:  
Серик Сабеков
22 Февраля 2023, 11:16
Казахстан увеличивает пропускные мощности газотранспортной системы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по обеспечению стабильной работы магистральных газопроводов сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из задач Министерства энергетики и Национальной компании «QazaqGaz» является обеспечение стабильной работы магистральных газопроводов. В целях увеличения пропускных мощностей газотранспортной системы «QazaqGaz» реализует ряд крупных инфраструктурных проектов», - сказал Болат Акчулаков.

Министр отметил, что это строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» пропускной способностью 5,8 млрд кубометров в год, строительство лупинга магистрального газопровода «Макат-Северный Кавказ» пропускной способностью 13,1 млрд кубометров в год.

Инфраструктурные проекты по газификации ТЭЦ-2,3 города Алматы стоимостью 96 млрд тенге.

Также, за счет бюджетных средств в текущем году будет начато строительство четвертой нитки магистрального газопровода «Жанаозен-Актау» и третьей нитки в городе Актобе общей стоимостью порядка 75 млрд тенге.

Фото: inbusiness.kz


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