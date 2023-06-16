Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане наметилась тенденция к сокращению емкости рынка мороженого в натуральном выражении. По данным статистики, производство мороженого сократилось с 42324 тонн в 2021-м году до 41333 тонн в 2022-м, импорт за тот же период сократился на 4,3%, за три месяца 2023 года импорт снизился еще на 24%. В то же время экспорт мороженого из Казахстана вырос в 2022-м и показал положительную динамику за три месяца 2023 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 28%, передает МИА «Казинформ».

«Очевидно, причины сокращения емкости ранка нужно искать либо в сокращении объемов производства и импорта, либо в росте экспорта, - говорит председатель совета директоров компании «Шин-Лайн» Дмитрий Докин.

За три месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается более чем двукратный рост поставок в Кыргызстан и в Узбекистан. При этом основным поставщиком мороженого на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн» - ее минимальная доля среди казахстанских производителей на рынке Узбекистана составляет 60%, на рынке России – 82,4%, на рынке Кыргызстана – 96%, а в Таджикистане, Монголии и Беларуси казахстанское мороженое представлено исключительно брендами «Шин-Лайн». В этом году список стран, куда поставляет свою продукцию казахстанский производитель, пополнили Азербайджан и Грузия.

За последний год «Шин-Лайн» упрочил позиции и на внутреннем рынке. В 2022 году продажи компании в Казахстане выросли на 12,5% по отношению к 2021 году, а в I квартале 2023 года рост по отношению к соответствующему периоду предшествующего года составил 19,6%. «Мы видим, что казахстанцы в большинстве своем предпочитают мороженое отечественного производства и «Шин-Лайн» намерен увеличивать производство и в нынешнем летнем сезоне предлагает новые виды мороженого, на основе натурального сырья и не содержащие искусственных красителей и консервантов, такие как: 100% натуральный пломбир «Мишка на Полюсе», первый и главный ингредиент которого - натуральные коровьи сливки, премиальное с восточным колоритом - Бахрома, наши фирменные сорта «Золотой коллекции» - кросс-брендин конфетных марок и мороженого, популярные виды льда Джусики на основе соков с витамином С.