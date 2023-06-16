Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»

Редактор:  
Артем Волков
16 Июня 2023, 14:55
Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн» Фото: Пресс служба компании Шин лайн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане наметилась тенденция к сокращению емкости рынка мороженого в натуральном выражении. По данным статистики, производство мороженого сократилось с 42324 тонн в 2021-м году до 41333 тонн в 2022-м, импорт за тот же период сократился на 4,3%, за три месяца 2023 года импорт снизился еще на 24%. В то же время экспорт мороженого из Казахстана вырос в 2022-м и показал положительную динамику за три месяца 2023 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 28%, передает МИА «Казинформ».

«Очевидно, причины сокращения емкости ранка нужно искать либо в сокращении объемов производства и импорта, либо в росте экспорта, - говорит председатель совета директоров компании «Шин-Лайн» Дмитрий Докин.

За три месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается более чем двукратный рост поставок в Кыргызстан и в Узбекистан. При этом основным поставщиком мороженого на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн» - ее минимальная доля среди казахстанских производителей на рынке Узбекистана составляет 60%, на рынке России – 82,4%, на рынке Кыргызстана – 96%, а в Таджикистане, Монголии и Беларуси казахстанское мороженое представлено исключительно брендами «Шин-Лайн». В этом году список стран, куда поставляет свою продукцию казахстанский производитель, пополнили Азербайджан и Грузия.

photo

За последний год «Шин-Лайн» упрочил позиции и на внутреннем рынке. В 2022 году продажи компании в Казахстане выросли на 12,5% по отношению к 2021 году, а в I квартале 2023 года рост по отношению к соответствующему периоду предшествующего года составил 19,6%. «Мы видим, что казахстанцы в большинстве своем предпочитают мороженое отечественного производства и «Шин-Лайн» намерен увеличивать производство и в нынешнем летнем сезоне предлагает новые виды мороженого, на основе натурального сырья и не содержащие искусственных красителей и консервантов, такие как: 100% натуральный пломбир «Мишка на Полюсе», первый и главный ингредиент которого - натуральные коровьи сливки, премиальное с восточным колоритом - Бахрома, наши фирменные сорта «Золотой коллекции» - кросс-брендин конфетных марок и мороженого, популярные виды льда Джусики на основе соков с витамином С.

photo

Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США