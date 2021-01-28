Казахстан увеличит экспорт товаров в Сербию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербия, с другой стороны», который позволит увеличить экспорт товаров в эту страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данным соглашением устанавливается единый торговый режим для всех пяти государств ЕАЭС с Сербией. Новым соглашением расширяется перечень товаров, по которым предусмотрена беспошлинная торговля у Казахстана, Беларуси и России. Так, страны Евразийского экономического союза могут без уплаты таможенных пошлин поставлять в Сербию сыр, алкогольные напитки и сигареты. Ранее эти товары облагались импортными таможенными пошлинами. В целях защиты внутреннего рынка Евразийский экономический союз сохранил применение пошлин на ввоз мяса птицы, сахара, тканей, алкогольных напитков, сигарет, а также на ряд промышленных товаров, таких как компрессоры и моторные транспортные средства», - сказал на пленарном заседании Сената министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

По его словам, стороны договорились о применении санитарных и фитосанитарных мер, мер технического регулирования только на основе международных принципов. Также стороны договорились гарантировать защиту объектов интеллектуальной собственности.

«Таким образом, Сербия, не являясь членом Всемирной Торговой Организации, принимает на себя обязательства по исполнению положений международной организации. Реализация данного соглашения позволит дополнительно расширить рынок сбыта товаров, производящихся в государствах-членах Евразийского экономического союза. В частности, потенциал наращивания экспорта казахстанских товаров в Сербию составляет 250 млн. долл. США. Это товары нефтехимической, химической, металлургической, машиностроительной, пищевой отраслей промышленности, а также строительные материалы», - заключил министр.