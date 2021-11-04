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Казахстан увеличит долю энергии ВИЭ за счет газовой генерации – Аскар Мамин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Ноября 2021, 10:31
Казахстан увеличит долю энергии ВИЭ за счет газовой генерации – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин подвел итоги заседания Правительства по вопросу улучшения экологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках прошедшего на днях в Глазго 26-ого Саммита Организации Объединенных Наций Казахстаном была выражена позиция о приверженности борьбе с изменением климата. Казахстан ратифицировал Парижское соглашение, приняв обязательство сократить выбросы парниковых газов на 15%. Для достижения поставленной цели мы обновили Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ), а также приняли новый Экологический кодекс», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, к 2030 г. будет увеличена доля энергии из возобновляемых источников в 5 раз с 3% до 15%, долю энергии за счет газовой генерации в 2 раза с 20% до 40%.

«Планируется снизить долю вырабатываемой из угля энергии с 70% до 40%. Будет повышен потенциал поглощения углерода за счет посадки свыше 2 млрд деревьев к 2025 году. В рамках принятых обязательств по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году Правительство разрабатывает стратегический документ, который предусматривает значительные реформы во всех секторах экономики с акцентом на энергетику, обрабатывающую промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ и утилизацию отходов», - заключил Премьер.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Энергетика   Аскар Мамин  
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