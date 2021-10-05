Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 4 октября, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

Казахстан на заседании представлял министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

В своем выступлении М. Мирзагалиев подтвердил приверженность Казахстана Соглашению и готовность к выполнению своих обязательств.

Глава Минэнерго Казахстана также отметил, что страна выступает за дальнейшее постепенное увеличение добычи в последующие месяцы.

По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч барр/сутки ежемесячно до тех пор пока участники соглашения не снимут ограничения.

Таким образом, квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в октябре составит 1,524 млн. барр/сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. барр/сутки.

Как дополнили в министерстве, квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в ноябре составит 1,540 млн. барр/сутки.