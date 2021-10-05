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    20:20, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 4 октября, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

    Казахстан на заседании представлял министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

    В своем выступлении М. Мирзагалиев подтвердил приверженность Казахстана Соглашению и готовность к выполнению своих обязательств.

    Глава Минэнерго Казахстана также отметил, что страна выступает за дальнейшее постепенное увеличение добычи в последующие месяцы.

    По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч барр/сутки ежемесячно до тех пор пока участники соглашения не снимут ограничения.

    Таким образом, квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в октябре составит 1,524 млн. барр/сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. барр/сутки.

    Как дополнили в министерстве, квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в ноябре составит 1,540 млн. барр/сутки.
    Теги:
    Нефть/газ Энергетика Главная Нефть Экономика
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