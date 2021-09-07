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Казахстан увеличит авиарейсы в Россию

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Сентября 2021, 13:11
Казахстан увеличит авиарейсы в Россию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 августа 2021 года на очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был вынесен вопрос увеличения рейсов между Казахстаном и Россией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

С 22 сентября 2021 года авиакомпания Qazaq Air планирует начать полеты по маршруту «Актобе – Казань» с частотой 1 раз в неделю.

Дальнейшее увеличение рейсов в Россию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов РФ.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит авиарейсы в Турцию.


Туризм   Транспорт   Россия   Общество   МИИР РК  
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