Казахстан увеличит авиарейсы в ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 ноября 2021 года на очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был вынесен вопрос об увеличении регулярного авиасообщения между Казахстаном и ОАЭ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«С декабря 2021 года авиакомпания «Fly Arystan» (группа компаний АО «Эйр Астана») планирует выполнение рейсов по маршрутам «Актау – Дубаи» и« Шымкент – Шарджа» по 2 частоты по каждому направлению.

Увеличение рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя дружественными странами, а также успешному развитию выездного и въездного туризма двух стран», - говорится в сообщении.