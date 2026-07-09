Казахстан увеличил внешнеторговый оборот на 7,9% с начала года

В январе-апреле 2026 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 44,9 млрд долларов, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным статистики, объем экспорта достиг 24 млрд долларов, а импорт — 20,9 млрд долларов.

Крупнейшими поставщиками товаров в Казахстан стали Россия с объемом поставок 6,6 млрд долларов, Китай — 6 млрд долларов, Германия — 1 млрд долларов, США — 0,9 млрд долларов и Республика Корея — 0,5 млрд долларов.

Основными направлениями казахстанского экспорта остаются Китай, куда было поставлено товаров на 4,9 млрд долларов, Италия — 4 млрд долларов, Россия — 2 млрд долларов, Турция — 1,7 млрд долларов и Узбекистан — 1,4 млрд долларов.

Показатели за первые четыре месяца 2026 года свидетельствуют о сохранении положительной динамики внешней торговли страны и росте товарооборота с ключевыми международными партнерами.

Напомним, товарооборот Казахстана и США превысил $1 млрд в первом квартале 2026 года.