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    10:02, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан увеличил объем экспорта несырьевых товаров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем экспорта несырьевых товаров по итогам 7 месяцев текущего года вырос на 23,4%, составив $10,4 млрд. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Драйверами роста стали медь и катоды, экспорт которых вырос на 40%, поставки ферросплавов также увеличились на 26,7%, стального проката – на 95,4%», - сказал Бахыт Султанов.

    Вместе с тем, как отметил министр, COVID-19 в основном ударил по рынку услуг. По итогам первого квартала текущего года экспорт услуг сократился на 21,2%, или с $1,5 до $1,2 млрд.

    «Уважаемый Аскар Узакпаевич (А.Мамин - прим.), в целях увеличения объемов несырьевого экспорта, необходимо привлекать экспортоориентированные прямые иностранные инвестиции. В этой связи прошу закрепить вопросы развития и продвижения экспорта за заместителями первых руководителей МИО, курирующих вопросы привлечения инвестиций. А также при согласовании инвестиционных проектов одним из условий должно быть экспорториентированность несырьевых товаров», - добавил Бахыт Султанов.



    Теги:
    Правительство Президент Казахстана Экономика
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