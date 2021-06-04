Казахстан увеличил количество квотных мест в вузах для студентов из Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Кыргызстана Болотбек Купешев принял чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в КР Рапиля Жошыбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в области образования и науки.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента КР Садыра Жапарова в Казахстан.

Купешев, пользуясь случаем, поблагодарил казахстанскую сторону за принятия решения об увеличении количества квотных мест для обучения граждан Кыргызстана в высших учебных заведениях Казахстана до 50, и отметил, что кыргызстанской стороной также на текущий момент принято решение увеличить количество до 10 квотных мест для обучения казахстанских граждан в высших учебных заведениях КР.

Еще одной темой для обсуждения стал вопрос открытия в КР филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Посол проинформировал, что руководство КазНУ планирует в самое ближайшее время посетить Бишкек для проведения детальных переговоров по данному вопросу.

Также в целях дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в сфере образования и науки стороны договорились:

- активизировать сотрудничество между образовательными организациями КР и РК;

- обеспечивать участие профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и научных сотрудников сторон в конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах, проводимых на территории двух стран;

- привлекать профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений КР и РК к проведению занятий в вузах обеих стран в рамках академической мобильности.