Казахстан увеличил количество экспортных несырьевых товаров

По итогам 2023 года, целевой показатель по несырьевому экспорту достигнут. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Количество экспортных несырьевых товаров увеличилось на 278 позиций (5732 до 6010). С 2019 года количество постоянных активных экспортеров выросло на 300 компаний с 460 до 760. Расширилась география экспорта до 135 стран (в 2022 году было 129 стран), увеличились поставки готовой продукции в азиатские страны: Китай — 8%, Южная Корея — 26%, Вьетнам — 46%, — сказал Арман Шаккалиев.

Министр добавил, что при росте экспорта услуг на 29%, наблюдается снижение поставок по промышленным товарам, таким как медь, ферросплавы, цинк, серебро, нефтепродукты. Падение связано с внешними факторами, как волатильность мировых цен, снижение спроса и обострение конкуренции на целевом рынке.

Вместе с тем, выросли физические объемы поставок переработанной продукции АПК: муки — на 1,1%, подсолнечного масла — более чем на 55,5%, напитков — на 42,8%.

— Экспорт пищевых товаров представляет особую важность, поскольку 80% экспортеров пищевой отрасли составляют субъекты малого и среднего бизнеса. Более того, не большие инвествложения и их быстрая оборачиваемость (от 3 до 5 лет), делают пищевую отрасль более выгодной в сравнении с капиталоемкими производствами, — заключил Арман Шаккалиев.

Увеличение объемов несырьевого экспорта является одним из ключевых факторов диверсификации экономики. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

— Показатели прошлого года демонстрируют неплохой прирост. Целевой индикатор был не только достигнут, но и перевыполнен на 3%. В текущем году планка поднята еще выше — до 37,7 млрд долларов. А по итогам 2025 года объем экспорта обработанной продукции и услуг должен быть доведен до 41 млрд долларов, — заявил Олжас Бектенов.

В то же время, по словам главы Кабмина, мы должны ставить еще более амбициозные цели и стремиться к перевыполнению данных планов.