Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

Казахстан увеличил количество авиарейсов в ОАЭ и Турцию

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Февраля 2021, 22:40
Казахстан увеличил количество авиарейсов в ОАЭ и Турцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации РК сообщил об увеличении количества авиарейсов в ОАЭ и Турцию, передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года авиакомпании «SCAT» разрешено выполнение 8 рейсов в неделю в город Рас-эль-Хайм (ОАЭ) из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Караганда со 100% обеспечением пассажиров отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19. Кроме этого, согласно вышеуказанному решению турецким авиаперевозчикам разрешено выполнение двух дополнительных рейсов между городами Алматы и Анталья. Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний», - сообщила пресс-службу КГА в Telegram .

Ранее сообщалось о том, что в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 9 февраля разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов с Россией, Мальдивами, Кыргызстаном, Узбекистаном и Украиной.


Транспорт   Турция   Арабские эмираты  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске