Казахстан увеличил экспорт зерна и муки до 8,9 млн тонн

Положительная динамика отмечается по ключевым направлениям экспорта.

Так, поставки в Узбекистан увеличились на 14% — с 6,6 млн до 7,5 млн тонн. Экспорт в Кыргызстан вырос в 1,8 раза — с 194 тыс. до 354 тыс. тонн. В Афганистан объемы увеличились на 24% — с 1,1 млн до 1,3 млн тонн. Поставки в Туркменистан выросли в 1,5 раза — с 94 тыс. до 145 тыс. тонн.

— Рост экспортных показателей свидетельствует о стабильном спросе на казахстанскую зерновую продукцию на внешних рынках и эффективности принимаемых мер по развитию экспортной логистики. Работа по наращиванию экспортного потенциала агропромышленного комплекса продолжается, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что экспорт сельхозпродукции Казахстана достиг семи млрд долларов.