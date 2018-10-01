Казахстан увеличил экспорт почти на 30%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве национальной экономики РК рассказали об увеличении каазахстанского экспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экспорт возрос на 28,2% (39,1 млрд. долл. США). Это связано с увеличением поставок нефти на 45,4%, продуктов АПК - на 30,1%, нефтяных газов - на30,2%, алюминия - на 24% (и руд медных - на 12,5%», - сказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов на заседании Правительства.

Вместе с тем, как отметил министр, вырос и импорт.

«Импорт возрос на 10,8% (20,8 млрд. долл. США). В основном он вырос за счет импортируемых инвестиционных товаров (машины и оборудования). Их увеличение составило 20,4%. Также увеличился импорт изделий из черных металлов на 15,8% и фармацевтики - на 13,6%», - сообщил Т. Сулейменов. По его словам, стабильный рост наблюдается и во внешнеторговом обороте в целом.

«В условиях внешней благоприятной конъюнктуры на мировых товарных рынках внешнеторговый оборот сохраняет тренд устойчивого роста. За 8 месяцев рост составил 21,6% (59,8 млрд. долл. США)», - подчеркнул министр. При этом он отметил, что в области кредитования экономики наблюдается стагнация.

«На 1 сентября т.г. кредиты снизились на 0,1% к соответствующему периоду 2017 года, составив 13 трлн. тенге. Снижение связано, прежде всего, с кредитами бизнесу (снижение на 2,1%, до 8 трлн. тг). При этом потребительские кредиты выросли на 10,7% (5 трлн. тг.)», - добавил министр.