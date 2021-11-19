Казахстан уступил в первом матче на ЧА по регби среди женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ОАЭ стартовал женский чемпионат Азии по регби с участием команды Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В первом матче наши спортсменки встретились с Японией. Матч завершился победой соперниц со счетом 19:7.

Добавим, что Казахстан играет в группе А. Помимо нашей команды и японской ее составляют также Таиланд и Филиппины.