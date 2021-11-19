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Казахстан уступил в первом матче на ЧА по регби среди женщин
19 Ноября 2021 20:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ОАЭ стартовал женский чемпионат Азии по регби с участием команды Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В первом матче наши спортсменки встретились с Японией. Матч завершился победой соперниц со счетом 19:7.
Добавим, что Казахстан играет в группе А. Помимо нашей команды и японской ее составляют также Таиланд и Филиппины.
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