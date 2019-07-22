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Казахстан уступил лидеру мирового рейтинга на ЧМ по фехтованию

22 Июля 2019 02:45 69
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Казахстан уступил лидеру мирового рейтинга на ЧМ по фехтованию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира по фехтованию в Будапеште состоялся матч 1/8 финала мужских командных соревнований на шпаге между Казахстаном и Россией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанцы пробились в эту стадию, обыграв Чехию. Поединок 1/16 финала завершился со счетом 45:28. В следующем круге против казахстанских шпажистов выступали лидеры мирового рейтинга - россияне. Встреча выдалась очень напряженной.

Казахстанским фехтовальщикам удалось отыграть небольшой отрыв России, державшийся практически весь поединок, и перед кульминацией счет был 44:44. В решающем розыгрыше удачнее и эффективнее выступил российский спортсмен - 44:45.

Россия продолжит борьбу за медали. Команда РК примет участие в распределение мест с 9 по 16. За Казахстан выступают Вадим Шарлаимов, Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов и Дмитрий Алексанин.

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Ключевые слова: Спорт,
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