Казахстан уступил Франции в суперфинале Мировой лиги по водному поло

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Тбилиси (Грузия) стартовал суперфинал Мировой лиги по водному поло среди мужчин. Казахстанские ватерполисты уступили во втором матче турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Во втором матче в рамках турнира команда Казахстана проводила матч против сборной Франции. Матч завершился победой французов с минимальным отрывом со счётом 11:12.

Добавим, что сегодня, 28 июня, казахстанские ватерполисты проведут матч против команды из Греции.