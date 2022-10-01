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    13:21, 01 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан уступил Франции на чемпионате мира по настольному теннису

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по настольному теннису потерпела второе поражение на чемпионате мира в Чэнду (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Наши спортсмены уступили французам.

    Кирилл Герасименко – Феликс Лебрун 0:3;

    Денис Жолудев (на фото) – Алексис Лебрун 1:3;

    Айдос Кенжигулов – Эммануэль Лебессон 0:3.

    Мужская сборная выступает в группе № 2, где соперниками являются Германия, Франция, Индия, Узбекистан.

    Ранее Казахстан проиграл Германии.


    Фото: olympic.kz




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