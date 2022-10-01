13:21, 01 Октябрь 2022 | GMT +6
Казахстан уступил Франции на чемпионате мира по настольному теннису
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по настольному теннису потерпела второе поражение на чемпионате мира в Чэнду (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Наши спортсмены уступили французам.
Кирилл Герасименко – Феликс Лебрун 0:3;
Денис Жолудев (на фото) – Алексис Лебрун 1:3;
Айдос Кенжигулов – Эммануэль Лебессон 0:3.
Мужская сборная выступает в группе № 2, где соперниками являются Германия, Франция, Индия, Узбекистан.
Ранее Казахстан проиграл Германии.
Фото: olympic.kz