Казахстан уступил Франции на чемпионате мира по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по настольному теннису потерпела второе поражение на чемпионате мира в Чэнду (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены уступили французам.

Кирилл Герасименко – Феликс Лебрун 0:3;

Денис Жолудев (на фото) – Алексис Лебрун 1:3;

Айдос Кенжигулов – Эммануэль Лебессон 0:3.

Мужская сборная выступает в группе № 2, где соперниками являются Германия, Франция, Индия, Узбекистан.

Ранее Казахстан проиграл Германии.





Фото: olympic.kz











