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Казахстан уступил Эквадору на старте юниорского чемпионата мира
1 Августа 2022 23:47

Казахстан уступил Эквадору на старте юниорского чемпионата мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В чешском Простееве стартовал чемпионат мира среди юниоров до 14 лет (2022 ITF World Junior Tennis Finals), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Наша юношеская сборная в первом матче уступила сборной Эквадора. Открывал игровой день Дамир Жалгасбай, который проиграл Тито Чавесу – 4:6, 2:6. Зангар Нурланулы в противостоянии с Лукасом Юнесом победил 6:3, 6:3 и восстановил равновесие в матче. В решающей третьей парной игре Зангар и Дамир не смогли одолеть Эмилио Камачо/Тито Чавеса – 3:6, 3:6.

2 августа казахстанским юниором предстоит сыграть со сверстниками из Аргентины.


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