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Казахстан установил сотрудничество с Международной организацией спутниковой связи Intelsat GS&M

Автор:  
Сара Кабикызы
23 Июля 2019, 13:10
Казахстан установил сотрудничество с Международной организацией спутниковой связи Intelsat GS&M

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (АКК МЦРИАП) РК и Международная организация спутниковой связи Intelsat Global Sales & Marketing Ltd (Intelsat GS&M) подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время встречи руководства АО «РЦКС» с директором новых коммерческих бизнес-продаж компании Intelsat GS&M Дэном Раду был утвержден окончательный вариант соглашения.

Документ завизирован председателем правления АО «РЦКС» и вице-президентом Intelsat GS&M.

«Сегодня казахстанские спутники «KazSat-2» и «KazSat-3» на 100% обеспечивают потребности Республики Казахстан в услугах космической связи. Министерством поставлена задача выхода на международный рынок, более активного сотрудничества нашей компании с зарубежными операторами по предоставлению услуг», - отметил руководитель АО «РЦКС» Бауыржан Кудабаев.

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У АО «РЦКС» есть соглашения о сотрудничестве с европейской компанией Еutelsat, российским государственным предприятием «Космическая связь», соглашение с крупнейшим оператором связи Intelsat открывает новые возможности и перспективы.

«В частности, использование ресурсов Intelsat, имеющего более 50 спутников связи по всему миру и большой опыт, даст возможность нашим клиентам использовать услуги космической связи за пределами зон покрытия казахстанских спутников, размещенных на орбитальных позициях 58,5 и 85,5 градусов восточной долготы», - считает Б. Кудабаев.

«Сегодня ситуация на мировом рынке космических услуг такова, что без дружественного и взаимовыгодного партнерства не обойтись. Справа на орбите от нашего спутника «KazSat-2» расположен китайский космический аппарат, слева 2 американских спутника. Поэтому необходимость сотрудничества, обмена опытом очень актуальна. К примеру, нас очень интересует опыт больших объемов продаж Intelsat, работ с производителями наземного оборудования», - подчеркнул председатель правления АО «РЦКС».

Также во время встречи представителей АО «РЦКС» и Intelsat GS&M был обсужден вопрос создания в перспективе совместного спутника связи, а также новых возможностей использования казахстанского телепорта на базе Центра космической связи «Коктерек» в Алматинской области.

«Все эти вопросы мы планируем обсудить на предстоящей встрече в Вашингтоне в сентябре 2019 года», - отметил Бауыржан Кудабаев.

Казахстанские коллеги пригласили принять участие представителей Intelsat GS&M в ежегодном форуме «Дни космоса в Казахстане», который состоится в ноябре 2019 года в Нур-Султане.

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