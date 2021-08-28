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Казахстан установил исторический рекорд по медалям на Паралимпийских играх

28 Августа 2021 12:10
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Казахстан установил исторический рекорд по медалям на Паралимпийских играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанский парадзюдоист Темиржан Даулет гарантировал сборной страны третью медаль Паралимпиады-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Это произошло благодаря его выходу в финал соревнований в весовой категории до 73 килограммов. Даже в случае поражения Даулет получит серебряную медаль. Также казахстанские атлеты имеют «золото» (Давид Дегтярев, пауэрлифтинг) и «серебро» (Ануар Сариев, парадзюдо).

Данный показатель является рекордным для Казахстана на Паралимпиадах. За всю историю участия в Параиграх сборная РК завоевывала только две медали на состязаниях в Рио-де-Жанейро в 2016 году — «золото» и «серебро». Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября, Казахстан на них представляют 25 спортсменов.


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