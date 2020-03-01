Казахстан успешно стартовал на молодежном Кубке Европы по дзюдо

АНТАЛИЯ. КАЗИНФОРМ - В Анталии стартовал молодежный Кубок Европы по дзюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

В первый день соревнований казахстанцам удалось завоевать одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.

Так, первым стал Мерей Марханбетов (60 кг). Олжас Еренгибов (60 кг), Нурайлым Сарсебек (40 кг) и Аружан Ережепова (52 кг) завоевали «серебро». Олжас Кумар (55 кг) и Нурсултан Зайзагалиев (66 кг) заняли третье место.