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Казахстан успешно стартовал на молодежном Кубке Европы по дзюдо
1 Марта 2020 16:00
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АНТАЛИЯ. КАЗИНФОРМ - В Анталии стартовал молодежный Кубок Европы по дзюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.
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В первый день соревнований казахстанцам удалось завоевать одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.
Так, первым стал Мерей Марханбетов (60 кг). Олжас Еренгибов (60 кг), Нурайлым Сарсебек (40 кг) и Аружан Ережепова (52 кг) завоевали «серебро». Олжас Кумар (55 кг) и Нурсултан Зайзагалиев (66 кг) заняли третье место.
Ключевые слова: Спорт,
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