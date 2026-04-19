телерадиокомплекс президента РК
    13:29, 19 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан упростил порядок въезда в страну для инвесторов и бизнесменов

    В Казахстане упрощен порядок въезда, оформления виз и получения разрешительных документов для инвесторов, представителей бизнеса и иных категории иностранных граждан, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РК.

    Фото: Минтруда

    В рамках упрощенных и инвестиционных режимов доступен широкий спектр преференций. В частности, инвесторы и предприниматели могут пользоваться специальными визовыми режимами, ускоренными процедурами рассмотрения заявок, а также механизмами сопровождения инвестиционных проектов.

    Упрощенные условия доступны иностранным гражданам, прибывающим в Казахстан для осуществления трудовой деятельности, имеющим востребованные профессии, а также участникам экономических и социальных проектов (при наличии ходатайства госорганов).

    В перечне востребованных специалистов особое внимание уделено ІТ-сфере (инженер по искусственному интеллекту, архитектор информационных систем, разработчик приложений, инженер по защите информации, и т.д.). Спрос есть также в сферах здравоохранения (нейрохирург, гематолог, онколог, врач лучевой диагностики и т.д.), креативной индустрии (графический дизайнер, звукооператор, техник графической анимации и др.), естественной науки, инженерной и обрабатывающей отрасли (инженер-технолог фармацевтической промышленности, инженер по лазерному оборудованию, бактериолог и др.).

    Созданы благоприятные условия для осуществления трудовой деятельности для граждан, прибывающих из государств-членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызстан, Российская Федерация).

    В рамках ЕАЭС граждане государств-участников пользуются правом свободного трудоустройства на территории Казахстана без необходимости получения разрешений, что обеспечивает высокий уровень мобильности рабочей силы и способствует развитию экономического сотрудничества. Отметим, что, в свою очередь, по такому принципу и казахстанцы также работают в странах союза.

    Для иностранных граждан из стран, не входящих в ЕАЭС, действует выстроенная система привлечения рабочей силы на основе квотирования и потребностей рынка труда, позволяющая обеспечивать баланс между интересами экономики и защитой внутреннего рынка. Тем самым Казахстан выстраивает продвинутую, взвешенную и открытую миграционную политику.

    С начала 2026 года для привлечения иностранных работников выдано
    5,1 тыс. разрешений на востребованные специальности, а трудовым иммигрантам около 75 тыс.

    В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы по потребностям работодателей.

    На 2026 год квота на привлечение иностранной рабочей силы составляет 23,6 тыс. человек, на привлечение трудовых иммигрантов квота составляет 221,8 тыс.человек.

    Вместе с тем, последовательно совершенствуется миграционная политика, направленная на обеспечение устойчивого развития страны и повышение качества приема иностранных граждан, связывающих свое будущее с Казахстаном, то есть тех, кто желает получить гражданство.

    В этой связи внедряется обновленный механизм получения разрешения на постоянное проживание, основанный на современных цифровых подходах и принципах прозрачности.

    Новый порядок предусматривает поэтапную оценку кандидатов, включая проверку базовых знаний государственного языка, анализ анкетных данных, цифровой скоринг, а также соответствующие проверки со стороны уполномоченных государственных органов и итоговое собеседование.

    Данный механизм ориентирован исключительно на лиц, рассматривающих Казахстан в качестве страны для долгосрочного проживания и интеграции в общество.

    Реализация данного подхода позволит обеспечить более адресный и сбалансированный прием лиц для постоянного проживания, повысить эффективность миграционных процессов и укрепить социальную устойчивость. В целом принимаемые меры направлены на формирование открытой, прагматичной и ответственной миграционной политики, отвечающей интересам государства, общества и экономики страны.

    Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект изменений в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы.

    Диана Калманбаева
