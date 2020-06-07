Казахстан упрощает карантинные меры для прибывающих из-за границы - постановление главного санврача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 6 июня. Документ вносит изменения и дополнения в порядок мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

О внесении изменений и дополнений

в постановление Главного государственного

санитарного врача Республики Казахстан

№37 от 22 мая 2020 года

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановлении Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2020 года №37 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан в следующем порядке:

Изоляцию в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток всех лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей авиакомпаний; лиц предоставивших справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы Республики Казахстан.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 33 к настоящему постановлению.

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.

Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы Республики Казахстан не подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток. Им проводится разъяснение им о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 33 к настоящему постановлению.

Экипажи авиакомпаний, подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности видеообзвона).

2) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах в следующем порядке:

Анкетирование согласно приложению 43 к настоящему постановлению и забор материала для лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в местах пересечения Государственной границы Республики Казахстан у всех лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах (далее – прибывшие), за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; лиц, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов следующих транзитом через территорию Республики Казахстан.

После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и анкетирования прибывшие продолжают следовать по маршруту до места назначения.

При получении положительного результата лабораторного обследования на COVID-19 у прибывшего лица, специалистом Департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – ДККБТУ), прикомандированным к санитарно-карантинному пункту (далее – СКП) на государственной границе информация о положительном результате на COVID-19 передается в ДККБТУ, на территории которого в настоящее время находится прибывший согласно маршрутного листа, указанного в анкете. Специалист ДККБТУ, на территории которого в настоящее время находится прибывший, оповещает управление здравоохранения (далее – УЗ) и прибывшего о положительном результате лабораторного обследования на COVID-19. УЗ обеспечивает медицинский осмотр прибывшего, при наличии признаков COVID-19 направляет его на госпитализацию в инфекционный стационар. При отсутствии признаков COVID-19 разъясняет ему о возможных симптомах COVID-19 и о необходимости по прибытию до места назначения обратиться в организацию ПМСП и проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19. УЗ получает соответствующую расписку согласно приложению 43 к настоящему постановлению. ДККБТУ и УЗ оповещают о следовании лица с положительным результатом обследования на COVID-19 ДККБУ и УЗ по месту назначения прибывшего.

3) сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и члены их семей, прибывающие в Республику Казахстан из-за рубежа, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 по месту проживания/пребывания. С ними проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 33 к настоящему постановлению.

4) лица, работающие вахтовым методом, демобилизированные с объектов ТОО «Тенгизшевройл» по месту прибытия подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом на COVID-19 – изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в помещениях, определённых местными исполнительными органами.

5) Главный государственный санитарный врач соответствующей территории, на транспорте вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и мире.»;

2) подпункты 1) и 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) проведение санитарно-карантинного контроля с обязательной термометрией всех лиц, прибывающих из-за рубежа во всех пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан;

2) анкетирование и забор материала для лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в местах пересечения Государственной границы Республики Казахстан у лиц, прибывших в Республику Казахстан из-за рубежа согласно пункту 1 настоящего постановления;»;

3) подпункт 11) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«11) деятельность государственных органов (организации), национальных компаний, других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 23 к настоящему постановлению. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).»;

4) пункта 13-1 изложить в следующей редакции:

«13-1. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 5% в течение 7 дней обеспечить деятельность государственных органов (организации), национальных компаний, других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 23 к настоящему постановлению. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);»;

5) подпункт 22) пункта 14 изложить в следующей редакции:

«22) лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР молодого пополнения по прибытию в воинские части;»;

6) подпункт 2) пункта 16 изложить в следующей редакции:

«2) принятие мер по поиску и помещению на карантин контактных по COVID-19, а также лиц с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19, прибывших в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах;»;

7) пункт 18 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) соблюдение алгоритма работы аэропортов согласно приложению 12 к настоящему постановлению.»;

8) пункт 25 дополнить подпунктами 3), 4) и 5) следующего содержания:

«3) обеспечить интеграцию медицинских информационных систем с лабораторной информационной системой РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы».

4) обеспечить интеграцию лабораторных информационных систем частных лабораторий с лабораторной информационной системой РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» в части передачи результатов ПЦР тестирования на COVID-19.

5) обеспечить внедрение мобильного приложения для дистанционного наблюдения при домашнем карантине, в том числе пациентов с бессимптомными формами COVID-19.»;

9) пункта 30 изложить в следующей редакции:

«Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.»;

10) в приложении 20 к постановлению пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Приостановить въезд и выезд (вход и выход) из учреждений УИС кроме персонала учреждения, лиц подлежащих этапированию (перевозке) и осужденных учреждений минимальной безопасности, трудоустроенных в государственных учреждениях УИС и МВД.»;

11) в приложении 38 к постановлению пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Лица из числа близких и потенциальных контактных лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 при установлении факта контакта и по завершении карантина:

1) при регистрации новых случаев COVID-19 специалистами ТД устанавливается круг близких и потенциальных контактных лиц. Определение контактных лиц проводится согласно приложению 33 настоящего постановления;

2) заявку для обследования контактных лиц предоставляется в филиал НЦЭ или медицинскую организацию для отбора биоматериала;

3) при проведении процедуры отбора проб, ответственный специалист ТД осуществляет регистрацию отобранного материала, с заполнением всех данных исследуемого в электронное направление, в информационной системе НЦЭ, и отправляет в соответствующую лабораторию с личного кабинета специалиста ТД КККБТУ (http://lis.nce.kz/kkkbtu), или в медицинской информационной системе и отправляет в соответствующую лабораторию НЦЭ в электронном формате;»;

12) приложения 24, 31, 33 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

13) дополнить приложением 43 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный

санитарный врач

Республики Казахстан А. Есмагамбетова

Приложение 1 к постановлению Главного государственного

санитарного врача

Республики Казахстан

№___от ___________ 2020 года

«Приложение 24 к постановлению Главного государственного

санитарного врача

Республики Казахстан

№ от 2020 года

аЛГОРИТМЫ

по снижению риска распространения COVID‑19 среди личного состава (в т.ч. гражданский персонал) Министерства обороны Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности (в т.ч. Пограничной службы КНБ) и Службы государственной охраны Республики Казахстан

Цель: снижение риска заражения COVID‑19 путем сокращения перемещения и взаимодействия по снижению риска распространения COVID‑19 среди личного состава (в т.ч. гражданского персонала) Министерства обороны Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности (в т.ч. Пограничной службы КНБ) иСлужбы государственной охраны Республики Казахстан (далее - силовые структуры).

1. Организационные мероприятия:

1) закрытие контрольно-пропускного пункта (далее - КПП) для посещения ведомственных объектов посторонними лицами;

2) обеспечение доступа личного состава на объекты по электронным бесконтактным пропускам, в том числе привлеченных в сфере оказания услуг (банно-прачечного обслуживания, парикмахерские, продуктовые магазины, буфеты и т.д.), включая выходные и праздничные дни;

3) формирование списка действующего личного состава с указанием адреса проживания, контактных телефонов, ФИО всех членов семьи, мест работы членов семьи;

4) совершенствование действующего оперативного плана по реагированию на COVID‑19, предусматривая противоэпидемические, дезинфекционные мероприятия;

5) обновление схемы оповещения, с ознакомлением всех ответственных лиц, задействованных в противоэпидемических и профилактических мероприятиях в целях предупреждения заноса на объекты силовых структур и дальнейшего распространения COVID‑19;

6) формирование списка безотлагательных мероприятий (в том числе международных и страновых мероприятий), со списком задействованных лиц личного состава, с обеспечением организации их предварительного карантина не менее 14 дней до проведения мероприятий и лабораторным обследованием на COVID-19 за 4 дня до проведения или выезда в мероприятия;

7) проведение удаленных совещаний для личного состава;

8) перевод на дистанционную работу лиц гражданского персонала, а также личный состав, члены семей которых задействованы в выполнении мероприятий связанных с риском заражения COVID-19 (по линии МЗ, МВД и т.д.) и имевших контакт с приехавшими из за рубежа;

9) формирование списка консультантов (по согласованию) из числа медицинских работников территориальных органов: управлений здравоохранения и Комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг, кафедр инфекционных заболеваний высших учебных заведений с указанием их ФИО, должностей, мест работы и контактных для организации удаленных консультации при возникновений у личного состава и гражданского персонала признаков и симптомов COVID-19 и решения вопросов изоляции, госпитализации и транспортировки с инфекционные, провизорные стационары на территориях;

10) актуализация порядка взаимодействия медицинской службы силовых структур и их подразделений с территориальными управлениями здравоохранения и Департаментами Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг в рамках организации и проведения удаленных консультации, организации и проведения противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения среди личного состава силовых структур, в том числе по предоставлению уведомления о подозрительном и/или вероятном случаев COVID‑19;

11) разработка плана и графика по организации питания личного состава и гражданского персонала с соблюдением изоляции между подразделениями, с соблюдением расстояния между столами подразделении не менее 2 метров и контроль их соблюдения;

12) формирование графиков по организации пребывания личного состава в помещениях досуга - в казармах, банно-прачечного обслуживания и других местах общего пользования;

13) обеспечение усиленного санитарно-дезинфекционного режима (условий для мытья рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание) на объектах массового пребывания и жизнеобеспечения (казармы, учебные классы, служебные помещения, столовая, банно-прачечного обслуживания, парикмахерские и т.д.);

14) развертывание медицинских постов на КПП для своевременного выявления больных с признаками острых респираторных инфекций (в том числе COVID‑19), с опросом и термометрией средствами для дистанционного измерения температуры на КПП;

15) при наличии признаков COVID‑19 своевременно, в течение 2-х часов уведомление территориальных медицинских организаций и территориальных управлений Департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг для дальнейшей изоляции и транспортировки в провизорный или инфекционный стационары;

16) организация дополнительных помещений (накопитель) для временного пребывания контактных лиц до установления окончательного диагноза, решения вопроса их изоляции в провизорный или инфекционный стационар;

17) обеспечение частого проветривания всех помещений на объектах;

18) проведение частой не менее 2-х раз в день влажной уборки в помещениях в отсутствие личного состава и гражданского персонала с применением дезинфицирующих средств (с обязательным протиранием дверных ручек, перил, других поверхностей в помещениях);

19) запрещение всех видов мероприятий с массовым скоплением личного состава, в том числе военные, спортивные, зрелищные;

20) проведение семинаров и инструктажей для личного состава по вопросам профилактики COVID-19 медицинскими работниками ведомственных служб;

21) обеспечение использования масок или респираторов высокой степени защиты медицинскими работниками и персоналом, действия которых связаны с осмотром, транспортировкой, работой в очаге, госпитализацией больных с подозрением на COVID-19;

22) в уголовно-исполнительной системе, а также в гаупвахтах: организация питания в камерах, исключения встреч с родственниками на время ограничительных мероприятий и карантина, организация прогулок по графику в малых группах.

2. Решение вопросов организации работы гражданского персонала:

1) через дистанционный доступ из дома, особенно лиц старше 55 лет;

2) путем организации «скользящего графика».

3. Личному составу и гражданскому персоналу:

1) минимизировать перемещение личного состава между объектами силовых структур (корпусами, этажами, учебными комнатами, кабинетами и другими помещениями);

2) соблюдение усиленных мер безопасного социального дистанцирования;

3) исключение рукопожатий;

4) исключение предоставления увольнении военнослужащим срочной службы, курсантам и кадетам;

5) соблюдать меры личной гигиены и общественной гигиены.

4. Медицинский работник структурных подразделений МО, МВД, КНБ и СГО осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения обязан:

4.1. Организация и проведения противоэпидемических мероприятий при выявлении COVID-19 среди личного состава в медицинских организациях ведомств

1) организовать прием всех лиц, с признаками ОРВИ и COVID‑19 (катаральные явления, температура, кашель) в «фильтре» медицинских организаций;

2) обеспечить минимальное участие медицинских работников при опросе, осмотре при выявлении подозрительного и вероятного больного COVID‑19 в закрытом помещений;

3) при подозрении на подозрительный или вероятный случай COVID‑19 предложить пациенту одноразовый медицинскую маску; запрашивает укладку с СИЗ, средствами личной профилактики; прием пациентов в медицинской маске, шапке, перчатках и одноразовом халате;

4) уведомить руководителей медицинской организаций, госпитального эпидемиолога (при отсутствии штатного – территориального УЗ) согласно «Схемы оповещения» - не покидая помещение;

5) после изоляции больного с подозрением на COVID‑19 в помещении проводится заключительная дезинфекция;

6) формирует список контактных, с дифференциацией близких и потенциальных контактных;

7) при наличии условий изоляции обеспечивает изоляцию близких контактных на дому. В случае отсутствия условий в карантинном стационаре (для близких контактов по дому), для близких контактов из числа личного состава – в помещениях определенных местными исполнительными органами (в военно-медицинских подразделениях);

8) контроль за проведением и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в помещениях медицинских организаций (проветривание, влажная уборка не менее трёх раз в смену, дезинфекция);

4.2. Организация и проведения противоэпидемических мероприятий при выявлении COVID‑19 среди личного состава на дому

1) извещение о регистрации подозрительного или вероятного случая на дому у личного состава согласно «Схемы оповещения»;

2) установление близких и потенциальных контактных для организации карантина в стационарных и домашних условиях с обеспечением лабораторного обследования близких контактных согласно приложению 33 к настоящему постановлению.

Приложение 31 к постановлению Главного государственного

санитарного врача

Республики Казахстан

№ от 2020 года

Алгоритм тестирования на COVID-19

I. Экспресс-тестирование методом иммунохроматографии,

основанным на принципах иммуноферментного анализа (ИФА)

1. Общие положения

1. Экспресс-тестирование на COVID-19 выполняется методом иммунохроматографии, основанным на принципах иммуноферментного анализа (ИФА) с определением антител классов IgG/IgM к коронавирусу SARS-CoV-2.

2. Материалом для обнаружения антител классов IgG/IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 является проба капиллярной крови.

3. Лица, подлежащие экспресс-тестированию на COVID-19 (имеющие в своем анамнезе перенесенные простудные заболевания с февраля месяца текущего года):

1) лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте, водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов, а также транзитные водители;

2) сотрудники центральных и местных государственных органов, задействованные в мероприятиях по предотвращению распространения COVID‑19 (Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Национальная Гвардия, Комитет национальной безопасности, Таможенная служба, сотрудники Акиматов и др.);

3) сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность карантинных регионов (сотрудники коммунальных службы, объектов торговли, реализующих продукты питания, лекарства, объектов общепита, осуществляющих доставку, транспорта, КСК, оказывающих услуги дезинфекции и др.);

4) пациенты, нуждающиеся в срочной амбулаторной консультации в связи с тяжелым хроническим заболеванием по списку руководителя медицинской организации, а также пациенты госпитализированные по экстренным показаниям;

5) по эпидемиологическим показаниям согласно постановлению Главного государственного санитарного врача соответствующей территории.

4. Для экспресс-тестирования пациенты проходят процедуру регистрации в ИС РЦЭЗ с указанием идентификационных данных, жалоб на состояние здоровья в системе регистрации либо медицинский работник вносит самостоятельно в ИС РЦЭЗ.

5. НЦОЗ проводит анализ и обработку данных из ИС РЦЭЗ, и с учетом пунктов 3 и 4 настоящего Алгоритма формирует список лиц, подлежащих экспресс- тестированию, с последующим распределением по пунктам забора материала (ПЗБ) и информированием о месте и дате проведения тестирования.

6. Экспресс - тестирование выполняется:

1) при прикроватном тестировании в стационаре (POCT);

2) в специально выделенных и оснащенных автомобилях;

3) бригадами скорой медицинской помощи или выездными мобильными бригадами на дому;

4) в специализированных палатках или мобильных пунктах забора (СП или мобПЗБ);

5) на авто- и железнодорожных переходах (пунктах пропуска);

6) в специально выделенных и оснащенных пунктах забора биоматериала, выполняющих только данное исследование.

7. Медицинскому персоналу разрешается самостоятельное тестирование.

8. Отбор пробы биоматериала осуществляется обученным медицинским работником с использованием СИЗ (медицинская маска, шапочки, одноразовые перчатки, при необходимости экраны для защиты лица или очки, чистый, нестерильный, одноразовый влагостойкий халат).

9. Инструменты и материалы для забора проб биоматериала и проведения тестирования:

1) экспресс-тест, включающий в себя одноразовую стерильную пипетку для забора капиллярной крови и буферный раствор;

2) спиртовые салфетки;

3) одноразовый скарификатор.

10. Перед первым забором биоматериала в смену медперсонал ПЗБ надевает СИЗ, за исключением перчаток, тщательно моет руки, в соответствии с утвержденным алгоритмом мытья рук, обрабатывает их антисептиком и надевает чистые одноразовые перчатки.

11. Перед каждым забором проб биоматериала медицинский работник тщательно моет руки, в соответствии с утвержденным алгоритмом мытья рук и надевает чистые одноразовые перчатки, забор осуществляется в СИЗ.

2. Забор крови и выполнение теста экспресс-методом

12. Перед забором крови медицинский работник подготавливает инструменты и материалы, необходимые выполнения теста – скарификатор, две спиртовые салфетки, тест-полоски, буферный раствор.

13. Тест-полоска извлекается из упаковки.

14. Дистальная фаланга 4 пальца обрабатывается спиртовой салфеткой.

15. Одноразовым скарификатором выполняется прокол, образец капиллярной крови забирается с помощью стерильной одноразовой пипетки (входящей в набор) и помещается в лунку экспресс-теста. Далее в эту же лунку добавляется 2 капли буферного раствора, входящего в набор.

16. Спиртовой салфеткой обрабатывается место прокола, при необходимости пациент прижимает ее к месту прокола до полной остановки кровотечения.

17. Через установленное время экспозиции лицо, выполняющее тестирование проводит чтение результата. Как правило, время экспозиции составляет 15 минут, но это время может отличаться, в зависимости от используемых тест-систем.

18. Время экспозиции засекается по таймеру. Не допускается превышение времени экспозиции, так как в этом случае результат может быть невалидным!

19. После каждого пациента медицинский работник помещает использованный скарификатор в КБСУ для медицинских отходов класса «В», использованные тест-полоску, пипетку, спиртовые салфетки и использованные перчатки утилизирует в емкость для медицинских отходов класса «В».

20. После каждого пациента медицинский работник обрабатывает рабочие поверхности (стола, стула или кушетки и т.д.) готовыми дезинфицирующими растворами с соблюдением режима дезинфекции согласно прилагаемой инструкции с режимом разведения раствора «при вирусных инфекциях».

21. Не менее 2-х раз в день проводится влажная уборка помещений (за исключением выезда на дом) с применением дезинфицирующего раствора согласно инструкции с режимом разведения раствора «при вирусных инфекциях» и кварцевание, согласно установленного режима с последующим проветриванием помещения не менее 15 минут.

22. После окончания работы медицинский работник снимает СИЗ и помещает их в емкость для отходов класса «В».

23. После снятия СИЗ медицинский работник тщательно моет руки теплой водой с мылом, в соответствии с утвержденным алгоритмом мытья рук, обрабатывает их антисептиком.

24. По окончании смены проводится обработка помещений (автомобиля) по типу генеральной уборки с режимом разведения дезинфицирующего раствора «при вирусных инфекциях» и кварцевание, согласно установленного режима с последующим проветриванием помещений (автомобиля) не менее 15 минут.

3. Интерпретация и действия при получении результата

IgM положит. IgG положит.

IgM положит. IgG отрицат.

IgM отрицат. IgG отрицат.

IgM отрицат. IgG положит.

25. Интерпретация результата исследования:

1) положительный IgM – наличие антител, острый период инфекции;

2) положительный IgG – наличие антител, перенесенное заболевание;

3) положительные IgM и IgG - переход из острой стадии в состояние перенесенной инфекции;

4) положительный C (контроль) – индикатор наличия реакции, отрицательный результат;

5) отрицательный С (контроль) – недостаточный объем образца или нарушение техники тестирования. Результат не учитывается.

26. При получении положительного результата экспресс-теста IgM специалист, проводивший исследование:

1) оповещает тестируемое лицо о наличии подозрения на COVID-19 и проводит повторное экспресс-тестирование;

2) при получении повторного положительного IgM извещает о пациенте с положительным результатом руководителя медицинской организации или ответственное лицо, который оповещает территориальный ДККБТУ МЗ РК в течение 2 часов;

3) сразу после повторного положительного результата на IgM проводит забор биоматериала на ПЦР исследование и рекомендует пациенту оставаться дома с соблюдением правил самоизоляции до получения результатов ПЦР тестирования;

4) при получении положительного результата ПЦР тестирования пациент госпитализируется в инфекционный стационар, при получении отрицательного результата направляется на домашний карантин на 14 дней и подлежит медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности видеообзвона).

27. При получении положительного результата экспресс-теста IgG:

1) при получении положительного результата экспресс-теста лабораторный сотрудник сообщает обследованному лицу, сдавшему биоматериал для тестирования, о наличии подозрения на наличие антител, указывающих на перенесенную инфекцию;

2) руководитель или врач-эпидемиолог медицинской организации, сообщает о результате исследования в ТД.

28. При получении отрицательного результата (IgM и IgG не выявлены) обследованному лицу сообщается о высокой вероятности отсутствия COVID-19, и необходимости соблюдения профилактических мер защиты.

29. Все результаты в обязательном порядке фиксируются в приложении ИС РЦЭЗ.

ІI. Тестирование методом ПЦР

1.Тестированию методом ПЦР подлежат:

1.1.По эпидемиологическим показаниям:

1) лица, госпитализированные в провизорный и инфекционный стационар с COVID-19;

2) больные с ОРВИ и пневмониями;

3) лица из числа близких контактов с больным COVID-19 на 1 и 7 день изоляции;

4) лица из числа потенциальных контактов с больным COVID-19 при установлении факта контакта;

5) больные COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением ПМСП согласно клиническому протоколу;

6) бессимптомные вирусоносители COVID-19 на 10 день после установления факта бессимптомного вирусоносительства.

1.2. С профилактической целью:

1) граждане, въезжающие в Казахстан, через пункты пропуска Государственной границы на автопереходах и железной дороге из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан;

2) лица, прибывающие из-за рубежа авиарейсами;

3) медицинские работники с повышенным риском заражения COVID-19 (инфекционные стационары, пульмонологические стационаров (отделений), стационарных изоляторов (для бессимптомных), карантинные объекты (для здоровых), приемных покоев стационаров, фильтров амбулаторно- поликлинических организаций, бригад скорой помощи, лабораторные специалисты, осуществляющие ПЦР диагностику, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы) 1 раз в месяц;

4) молодое поколение, прибывшее в воинские части.

1.3. С целью эпидемиологического надзора:

1) пациенты при плановой госпитализации в стационар;

2) пациенты при экстренной госпитализации;

3) беременные и новорожденные согласно клинического протокола;

4) пациенты, находящиеся на гемодиализе;

5) лица, поступающие в учреждения УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные);

6) лица, вновь поступающие в медико-социальные учреждения, однократно при оформлении;

7) по эпидемиологическим показаниям согласно постановления главного государственного санитарного врача соответствующей территории.

2. Материалом для обнаружения COVID-19 является проба отделяемого из зева и носоглотки, транстрахеальный, носоглоточный аспират, назальный смыв, мокрота.

3. Отбор проб биоматериала осуществляется медицинским работником организации здравоохранения с соблюдением требований противоэпидемического режима.

4. При сборе материала используются СИЗ.

5. Образцы мазков забираются по месту нахождения тестируемого (на дому, в медицинской организации, провизорном и карантинном стационарах, по месту работы) с помощью стерильного тампона с искусственным аппликатором из синтетического материала (например: полиэстер или дакрон) на пластиковом стержне.

6. От одного больного необходимо осуществить забор из зева и носа (2 тампона) в одну пробирку с вирусной транспортной средой.

7. Образец, взятый у пациента сопровождается направлением, содержащим максимальную информацию о больном: Фамилия, имя, отчество пациента, ИИН, возраст, дата заболевания, дата забора и симптомы, страна прибытия, контакт с больным.

8. До момента транспортировки, взятые образцы необходимо хранить в холодильнике, при температурном режиме от 2 до 4 градусов.

9. Образцы, взятые у пациента следует транспортировать в лабораторию филиала НЦЭ, либо другую лабораторию, определенную для тестирования на COVID-19, с соблюдением требований тройной упаковки согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества», утвержденного приказом МЗ РК от 8 сентября 2017 года №684.

10. В лабораториях проводится специфическая диагностика COVID-19 методом ПЦР в режиме реального времени (реал-тайм).

11. По завершению тестирования на COVID-19 проводится выдача результатов исследования направившей организации и оповещение направившей организации и ТД о результатах исследования.

12. В случае выявления положительного результата дополнительно оформляется экстренное извещение в ТД.

13. Лаборатории, проводящие тестирование предоставляют в ДККБТУ отчетность о количестве и категории протестированных лиц в соответствии с установленной формой и кратностью.

14. Филиалом НПЦСЭЭМ НЦОЗ в отдельных случаях, по показаниям проводится референсное тестирование образцов методом ПЦР реал-тайм на тест-системах валидированных ВОЗ с предоставлением результата исследования направившей организации и оповещение территориального ДККБТУ о результатах референсного тестирования.

15. Филиалом НПЦСЭЭМ НЦОЗ в целях обеспечения качества лабораторных исследований COVID-19 проводится ретестирование (форма внешнего контроля качества) 10% положительных и 5% отрицательных образцов за истекший месяц, с предоставлением отчета в лабораторию, направившую образцы на ретестирование и межлабораторные сличительные испытания (профессиональное тестирование), в том числе с сотрудничающей лабораторией ВОЗ, согласно требованиям стандарта ISO 17043-2013 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации», а также рекомендаций ВОЗ по организации Национальных программ внешней оценки качества.

16. При необходимости расширения групп тестирования населения в закрытых организованных группах населения допускается проведение скрининговых исследований путем объединения диагностического тестирования в пул.

17. Объединение диагностических тестов в пул для скрининга населения в целях недопущения снижения чувствительности анализа допустимо объединение тестирования в разведении 3-5 не более образцов.

18. Проведение диагностического тестирования и расширение объединения в пулы при скринировании населения в лабораториях проводить строго на основании валидированной методики и недопущения снижения чувствительности.

19. Объединение диагностических тестов в пул, допустимо только при методе ПЦР в режиме реального времени (реал-тайм) и соблюдении автоматизированной экстракции нуклеиновых кислот.

20. Пулирование проводится с соблюдением требований биологической безопасности, процедуры вортексирования образцов и формирования пула в объеме 500 мкл и соответствующей идентификации пула.

21. В случае получения в диагностическом пуле положительных результатов проводится индивидуальная диагностика каждого образца, объединенного в пул.

ІІІ. Молекулярно-генетический мониторинг за вирусами SARS CoV-2

1.Использование метода секвенирования второго поколения для мониторинга генетической вариабельности патогенов, их распространенности и происхождения которые могут повлиять на эффективность медицинских контрмер, включая диагностические тесты.

2. Полногеномное секвенирование вируса проводится в лабораториях, определенных МЗ РК.

3.Результаты секвенирования направляются в МЗ РК и применяются для разработки эффективных мер по диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

Приложение 33 к постановлению Главного государственного

санитарного врача

Республики Казахстан

№ от 2020 года

Порядок изоляции для лиц,

имевших повышенный риск заражения COVID-19

и транспортировки контактных лиц

I. Порядок изоляции для лиц, имевших повышенный риск заражения COVID-19

1. Лица, имевшие повышенный риск заражения COVID-19, в зависимости от степени риска подразделяются на близкий и потенциальный контакт. Близкий контакт подтвержденного случая COVID-19 определяется как:

- лицо, проживающее совместно со случаем COVID-19 в одном жилище;

- лицо, имеющее незащищенный прямой контакт с больным COVID-19 или инфекционными выделениями случая COVID-19 (например, при кашле, рукопожатии и т.д.);

- лицо, находившееся в закрытом помещении без использования СИЗ (защитной маски) (например, в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице и т.д.) вместе со случаем COVID-19 на расстоянии менее 1,5 метра в течение 15 минут или более;

- медицинский работник или другое лицо, обеспечивающее непосредственный уход за больным COVID-19, или лабораторные специалисты, работавшие с биообразцами больного COVID-19 без рекомендованных СИЗ или с возможным нарушением правил применения СИЗ;

- контакт в самолете, автобусе междугороднего сообщения, поезде, который находился на расстоянии двух сидений в любом направлении от больного COVID-19, а также члены экипажа, которые обслуживали секцию самолета, где летел больной COVID-19.

Наличие эпидемиологической связи рассматривается в течение 14 дней до начала заболевания.

Потенциальный контакт:

– лицо, находившееся с больным COVID-19 в самолете, поезде, автобусе, но не имевшее близкий контакт с ним;

- лицо, находившееся в закрытом помещении без использования СИЗ (защитной маски) (например, в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице и т.д.) вместе со случаем COVID-19 на расстоянии более 1,5 метра в течение 15 минут или более;

2. Все лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, подлежат изоляции на 2 суток в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 согласно пункту 1 настоящего постановления. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица, с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение им о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки.

Лицам, прибывшим из-за рубежа авиарейсами, предоставившим справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы Республики Казахстан проводится разъяснение им о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Они не подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток.

3. Контактные лица с больным COVID-19 (близкий контакт) подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 методом ПЦР на 1-й день изоляции.

4. При положительном результате лабораторного обследования на COVID-19 на 1-й день изоляции контактный (близкий контакт) и отсутствии клинических проявлений COVID-19 (бессимптомное вирусоносительство) к контактному применяется тактика ведения лиц с бессимптомными формами COVID-19 согласно клиническому протоколу.

5. При отрицательном результате лабораторного обследования на COVID-19 на 1-й день изоляции контактный (близкий контакт) подлежит изоляции на дому (домашний карантин) при наличии условий согласно приложению 34 к настоящему постановлению. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинный стационар.

Затем на 7-й день изоляции проводится повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР.

При повторном отрицательном результате ПЦР-исследования на 7-день изоляции карантин и изоляция завершаются. При положительном результате ПЦР-исследования на 7-й день изоляции, тактика в отношении изолированного близкого контактного проводится как при бессимптомном вирусоносительстве.

6. При бессимптомном вирусоносительстве пациент подлежит медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях и изоляции на дому (домашний карантин) при наличии условий изоляции согласно приложению 34 к настоящему постановлению. При наличии факторов риска согласно утвержденного алгоритма и отсутствии условий для изоляции на дому решение о госпитализации принимается специалистом ПМСП индивидуально в каждом случае по согласованию с эпидемиологом территориального подразделения Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

На 10 день изоляции бессимптомный вирусоноситель подлежит повторному лабораторному обследованию на COVID-19 методом ПЦР. При отрицательном результате ПЦР-исследования на COVID-19 карантин завершается. При положительном результате ПЦР-исследования на COVID-19 на 10-й день изоляции, карантин продляется до истечения 14 дня включительно, затем при отсутствии клинических признаков карантин завершается. При завершении карантина специалист ПСМП выдаёт бессимптомному вирусоносителю рекомендации о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19 (использование медицинской маски, антисептиков, гигиена рук, социальная дистанция).

7. Контактные лица с больным COVID-19 (потенциальный контакт) подлежат тестированию методом ПЦР при выявлении. При отрицательном результате лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР проводится разъяснение им о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. При положительном результате ПЦР-исследования на COVID-19 тактика в отношении потенциального контактного проводится как при бессимптомном вирусоносительстве.

Расписка

контактного лица с больным COVID-19 (потенциальный контакт) и

лица с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, прибывшего в Республику Казахстан авиарейсами

Населённый пункт ________________ «___» ______ 2020 года

Я ______________________________________, ИИН: _________________,

(Ф.И.О. (при наличии)

паспорт/удостоверение личности № _________________, выданного, МВД/МЮ РК от __ __ ____ года, прописанный по адресу ____________________________, фактически проживающий по адресу ___________________________________. принимаю на себя обязательства по соблюдению мер безопасности как лицо с высоким эпидемическим риском COVID-19, утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от _________ 2020 года № ___- ПГВР. Согласен на обработку персональных данных.

Осведомлён о необходимости при появлении температуры или признаков недомогания у любого члена семьи/домохозяйства незамедлительно обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

Осведомлён о наличии административной ответственности согласно частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП) за невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или постановлений должностных лиц государственных органов в пределах их компетенции.

Осведомлен о наличии административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 462 КоАП, о запрете воспрепятствования должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей в соответствии с их компетенцией, выразившееся в отказе от предоставления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений, информации, либо предоставление недостоверной информации.

Также осведомлён, о наличии уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти, в соответствии со статьей 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.

Дата:_________

Подпись____________

II. Порядок транспортировки контактных лиц

1. Транспортировка контактных лиц в карантин осуществляется специальным транспортом, желательно с изоляцией водительской кабины от салона, запасом защитных масок для контактных, одноразовых средств для сбора медицинских отходов.

2. Медицинские работники, водитель специального транспортного средства работают в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Специальные транспортные средства до и после каждой транспортировки контактных лиц подлежат мытью и дезинфекции, защитная и рабочая одежды работников по окончании транспортирования подвергают дезинфекции.

Приложение 2 к постановлению

Главного государственного

санитарного врача

Республики Казахстан

№ от 2020 года

«Приложение 43 к постановлению

Главного государственного

санитарного врача

Республики Казахстан

№ от 2020 года

АНКЕТА для регистрации водителей (грузоперевозчиков), прибывшихиз других стран/регионов

1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4. Дата рождения

5. Гражданство

6. ИИН или паспортные данные (в соответствии документу, удостоверяющим личность)

7. Место работы

8. В какой стране вы были в последние 14 дней (название населенного пункта)

9. Имелся ли контакт с больными или лицами, имеющими симптомы заболевания

да нет

Дата обследования

10. Наличие справки, подтверждающей обследование с указанием даты и названия организации, выдавшей справку.

да нет

Название организации:

11. Место жительства, либо предполагаемое место проживания (с указанием полного адреса)

12.Контактные телефоны Проверка телефона (перезвон)

да нет

13.Марка машины и номер машины

14. Маршрут движения

Название груза Пункт выезда (адрес организации) Пункт доставки (адрес организации) Дата и время доставки

15. Подпись _________________

16. Дата Время въезда

Примечание: Данные анкеты будут использованы исключительно в служебных целях в рамках проводимых мер по предупреждению завоза и распространению на территории РК коронавирусной инфекции (COVID 19), анкетируемый пассажир несет ответственность за предоставляемые сведения в соответствии с законодательством РК.

Расписка

для лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах

Населённый пункт ________________ «___» ______ 2020 года

Я ______________________________________, ИИН: _________________,

(Ф.И.О. (при наличии)

паспорт/удостоверение личности № _________________, выданного, МВД/МЮ РК от __ __ ____ года, прописанный по адресу ____________________________, фактически проживающий по адресу ___________________________________. принимаю на себя обязательства по соблюдению мер безопасности как лицо с высоким эпидемическим риском COVID-19, утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от _________ 2020 года № ___- ПГВР. Согласен на обработку персональных данных.

Подтверждаю достоверность информации указанной в анкете, в том числе по маршруту следования до места назначения. Осведомлён об ответственности за изменение маршрута следования и предоставление недостоверной информации.

Осведомлён о необходимости при появлении температуры или признаков недомогания незамедлительно обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать скорую помощь, уведомив о прибытии из-за рубежа и указав причину обращения.

Осведомлён о наличии административной ответственности согласно частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП) за невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или постановлений должностных лиц государственных органов в пределах их компетенции.

Осведомлен о наличии административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 462 КоАП, о запрете воспрепятствования должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей в соответствии с их компетенцией, выразившееся в отказе от предоставления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений, информации, либо предоставление недостоверной информации.

Также осведомлён, о наличии уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти, в соответствии со статьей 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.

Дата:_________

Подпись____________

Расписка

для лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах с положительным результатом обследования на COVID-19.

Населённый пункт ________________ «___» ______ 2020 года

Я ______________________________________, ИИН: _________________,

(Ф.И.О. (при наличии)

паспорт/удостоверение личности № _________________, выданного, МВД/МЮ РК от __ __ ____ года, прописанный по адресу ____________________________, фактически проживающий по адресу ___________________________________. принимаю на себя обязательства по соблюдению мер безопасности как лицо с высоким эпидемическим риском COVID-19, утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от _________ 2020 года № ___- ПГВР. Согласен на обработку персональных данных.

Осведомлён о необходимости при появлении температуры или признаков недомогания незамедлительно обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

Осведомлён о положительном результате обследования, о необходимости по прибытию до места назначения обратиться в организацию ПМСП и проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19.

Подтверждаю достоверность информации указанной в анкете, в том числе по маршруту следования до места назначения. Осведомлён об ответственности за изменение маршрута следования и предоставление недостоверной информации.

Осведомлён о наличии административной ответственности согласно частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП) за невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или постановлений должностных лиц государственных органов в пределах их компетенции.

Осведомлен о наличии административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 462 КоАП, о запрете воспрепятствования должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей в соответствии с их компетенцией, выразившееся в отказе от предоставления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений, информации, либо предоставление недостоверной информации.

Также осведомлён, о наличии уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти, в соответствии со статьей 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.

Дата:_________

Подпись____________»