Казахстан улучшил свое положение в мировом рейтинге ФИБА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ФИБА (Международная федерация баскетбола, прим.ред.) опубликовала рейтинг мужских национальных сборных, обновленный по итогам февральских матчей квалификации чемпионата мира-2023. Сборная Казахстана улучшила свои позиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Сборная Казахстана поднялась на две строчки благодаря четырем победам в квалификации чемпионата мира-2023.

Мировой рейтинг ФИБА:

1). США (место в предыдущем рейтинге — 1);

2). Испания (2);

3). Австралия (3);

4). Франция (5);

5). Словения (4);

6). Сербия (6);

7). Аргентина (7);

8). Литва (8);

9). Греция (10);

10). Италия (9);

11). Германия (11);

12). Чехия (12);

13). Польша (13);

14). Бразилия (15);

15). Россия (14);

16). Турция (16);

17). Венесуэла (17);

18). Канада (18);

19). Пуэрто-Рико (19);

20). Доминиканская республика (20);

26). Латвия (26);

32). Украина (32);

36). Грузия (38);

51). Беларусь (48);

68). Казахстан (70).