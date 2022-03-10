20:54, 09 Март 2022 | GMT +6
Казахстан улучшил свое положение в мировом рейтинге ФИБА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ФИБА (Международная федерация баскетбола, прим.ред.) опубликовала рейтинг мужских национальных сборных, обновленный по итогам февральских матчей квалификации чемпионата мира-2023. Сборная Казахстана улучшила свои позиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Сборная Казахстана поднялась на две строчки благодаря четырем победам в квалификации чемпионата мира-2023.
Мировой рейтинг ФИБА:
1). США (место в предыдущем рейтинге — 1);
2). Испания (2);
3). Австралия (3);
4). Франция (5);
5). Словения (4);
6). Сербия (6);
7). Аргентина (7);
8). Литва (8);
9). Греция (10);
10). Италия (9);
11). Германия (11);
12). Чехия (12);
13). Польша (13);
14). Бразилия (15);
15). Россия (14);
16). Турция (16);
17). Венесуэла (17);
18). Канада (18);
19). Пуэрто-Рико (19);
20). Доминиканская республика (20);
26). Латвия (26);
32). Украина (32);
36). Грузия (38);
51). Беларусь (48);
68). Казахстан (70).