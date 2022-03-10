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    20:54, 09 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан улучшил свое положение в мировом рейтинге ФИБА

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ФИБА (Международная федерация баскетбола, прим.ред.) опубликовала рейтинг мужских национальных сборных, обновленный по итогам февральских матчей квалификации чемпионата мира-2023. Сборная Казахстана улучшила свои позиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Сборная Казахстана поднялась на две строчки благодаря четырем победам в квалификации чемпионата мира-2023.

    Мировой рейтинг ФИБА:

    1). США (место в предыдущем рейтинге — 1);

    2). Испания (2);

    3). Австралия (3);

    4). Франция (5);

    5). Словения (4);

    6). Сербия (6);

    7). Аргентина (7);

    8). Литва (8);

    9). Греция (10);

    10). Италия (9);

    11). Германия (11);

    12). Чехия (12);

    13). Польша (13);

    14). Бразилия (15);

    15). Россия (14);

    16). Турция (16);

    17). Венесуэла (17);

    18). Канада (18);

    19). Пуэрто-Рико (19);

    20). Доминиканская республика (20);

    26). Латвия (26);

    32). Украина (32);

    36). Грузия (38);

    51). Беларусь (48);

    68). Казахстан (70).


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