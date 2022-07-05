5 Июля 2022 15:57

Казахстан улучшил результаты по исследованию PISA для школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан улучшил результаты по исследованию PISA для школ. Об этом сообщил председатель правления АО «Информационно-аналитический центр» Магжан Амангазы на аппаратном совещании в Министерстве просвещения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году, совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития, Информационно-аналитический центр провел международное исследование PISA для школ. Мы получили предварительные результаты исследования. Отличия этого исследования от известного всем традиционного исследования PISA заключается в том, что результаты тестов подсчитываются не только на уровне государства, а на уровне каждой школы и колледжа, принявших участие. В исследовании PISA принимают участие 14 государств», – сказал М.Амангазы.

По его словам, валидационный этап успешно пройден, в исследовании приняли участие 200 организаций образования. По результатам исследования будут подготовлены 64 индивидуальных, 45 групповых отчетов по 136 организациям образования, и один страновой отчет.

Как сообщил М.Амангазы, страновые результаты, по сравнению с 2018 годом, по всем трем направлениям исследования показали положительную динамику. В частности, по направлению «чтение» улучшение на 30 баллов, «математика» – на 24 балла, «естествознание» – 11 баллов. Сократилась доля функционально неграмотных учащихся. Уменьшилась разница между уровнем знаний в сельских и городских школах, за счет положительной динамики развития сельских школ. Также уменьшился разрыв в факторных результатах по чтению между школами с казахским и русским языками обучения.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA замеряет функциональные компетенции - умение эффективно применять знания в различных жизненных ситуациях, логически мыслить и делать обоснованные выводы (Почему? Зачем? Как?), интерпретировать информационные графики и диаграммы и другие. 70% вопросов PISA оценивают умения применять знания.