НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан улучшил позицию в рейтинге стран по скорости мобильного интернета сразу на 21 ступень. Интернетизация касается не только городов, но и сёл — в стране действует проект по сокращению разрыва цифрового неравенства «250+», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Медианная скорость загрузки* мобильного широкополосного интернета в мире увеличилась за год на 38,3%, составив в январе 2022 года 29,62 Мбит/сек.

В Казахстане показатель вырос сразу на 48%, до 18 Мбит/сек в январе текущего года, что является лучшим показателем среди стран ЦА.

Следом идут Кыргызстан (рост скорости — на 8%, до 17,45 Мбит/сек) и Узбекистан (13,85 Мбит/сек, рост — на 57,6%). Показатели в Таджикистане и Туркменистане — одни из самых низких в мире: 6,43 Мбит/сек и 3,09 Мбит/сек соответственно.

* Speedtest Global Index перешёл со среднего значения скорости загрузки широкополосного интернета на медианное как более показательное для большинства.

В развитие интернетизации и отрасли связи в РК вливаются немалые средства, так как в текущих реалиях доступность интернета — неотъемлемая часть повседневной жизни населения и залог нормального функционирования экономики страны.

Одним из проектов развития республики и улучшения качества жизни населения за счёт использования цифровых технологий является программа «Цифровой Казахстан». Однако пандемия и колоссальная нагрузка, которая в момент упала на сегмент интернет-связи, внесли свои коррективы в ранее продуманные планы. К примеру, были выявлены серьёзные системные недостатки, о которых говорил и президент РК Касым-Жомарт Токаев, отметивший, что, к примеру, «распиаренная система E-Learning крякнулась».

Впрочем, на фоне общих сложностей мобильные операторы РК, несмотря на нагрузку, свалившуюся на сеть, сумели не только сохранить, но и улучшить качество связи. По итогам 2020 года доля домохозяйств, имеющих доступ к сети интернет через мобильное широкополосное соединение, составила 85,7%, против 84,9% в 2019-м и лишь 58,9% в 2015 году. За последний год в рейтинге медианной скорости мобильного широкополосного интернета Казахстан улучшил свои позиции с 112-го до 91-го места среди 140 стран в январе 2022 года — сразу плюс 21 ступень.

В частности, важный проект в секторе — «250+». В его рамках мобильные операторы РК — Beeline, Kcell и Tele2/Altel — по договору совместного использования сетей подключают к мобильному широкополосному интернету казахстанские сёла с населением более 250 человек. Операторы инвестируют средства в строительство сети и благодаря инициативе МЦРИАП получают возврат инвестиций в виде налоговых преференций. Этот проект — один из немногих примеров взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом, которые стимулируют взаимодействие между участниками рынка и государством, имеют четкие критерии эффективности и благодаря этому показывают реальные результаты.

Большая часть нагрузки в проекте «250+» приходится на мобильного оператора Beeline. Так, в рамках повышенных обязательств Beeline за 2021 год подключил к сети 276 новых сельских пунктов. Более того, были проведены работы по строительству сети и улучшению качества её работы ещё в 450 сёлах вне проекта, в 78 из которых связь появилась впервые. Традиционно Beeline является и рекордсменом по объёму инвестиций, нарастив капитальные затраты в 2021 году до 57 млрд тг — на 16,5% больше, чем годом ранее, и на 52% больше, чем у Kcell, чьи капитальные затраты, согласно инвесторской отчётности, в 2021 году составили 38 млрд тг.

Kcell за 2021 год обеспечил интернетом 213 сёл, установив 212 базовых станций, 102 из которых — по проекту «250+», и ещё 110 базовых станций — сверх обязательств.

Интернетизация в сельских населённых пунктах в рамках проекта «250+» необходима для искоренения цифрового неравенства между городским и сельским населением и обеспечения сельчан равным доступом к современным средствам коммуникаций.

Напомним: согласно данным Бюро национальной статистики, разрыв по доле пользователей мобильным телефоном между городским и сельским населением в 2020 году составил лишь менее 1 п. п.: 96,2% в городской местности против 95,4% в сельской местности. В 2019-м разница составляла 2,2 п. п., а в 2015 году — ощутимые 8,1 п. п. в пользу городского населения.