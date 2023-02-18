Казахстан улучшил позиции в рейтинге открытых данных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан поднялся на 6 позиций во всемирном рейтинге открытости данных Open Data Inventory (ODIN). В 2020 году страна занимала 54-е место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В период 2021-2022 годы общий балл Казахстана увеличился с 57 до 59 по охвату данных и с 65 до 68 по открытости данных. Рейтинг оценивает полноту статистических предложений страны и степень соответствия содержащейся в них информации международным стандартам открытости.

По итогам рейтинга Сингапур занял первое место, следом идут Дания и Финляндия.

Всемирный рейтинг открытых данных Open Data Inventory (ODIN) разработан и реализуется со стороны международной некоммерческой организации Open Data Watch. ODIN оценивает охват и открытость официальной статистики для выявления пробелов, продвижения политики открытых данных, улучшения доступа и поощрения диалога между национальными статистическими управлениями и пользователями данных.

Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в рейтинг стран с самым дешевым мобильным интернетом: средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в стране составила всего 0,37 долларов США.