Казахстан улучшил позиции в Мировом рейтинге привлечения талантов в экономику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году Казахстан занял 41 место в ежегодном рейтинге Международного института развития менеджмента IMD, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

«В рейтинге IMD-2021 года Казахстан занял 41 место с результатом 54,22 балла, улучшив свои позиции на 3 пункта и 1,22 балла по сравнению с рейтингом 2020 года», - говорится в сообщении IMD.

Рейтинг талантов IMD отражает потенциал экономики для развития и привлечения талантов, чтобы укрепить свою конкурентоспособность. В текущем году Казахстан улучшил свои позиции по двум факторам рейтинга.

По фактору «Привлекательность» Казахстан показал рост на восемь позиций и занял 39 место, что в большей степени и повлияло на итоговый рейтинг. Улучшение объясняется сильными позициями по показателям: «Индекс стоимости жизни» – третье место, «Подоходный налог с физических лиц» – седбмое место, «Иностранные высококвалифицированные кадры» – 25 место.

По фактору «Готовность» Казахстан улучшил свою позицию на семь пунктов и занял 43 место. Улучшение объясняется сильными позициями по показателям «Компетентные руководители высшего звена» – 18 место, «Финансовые навыки» – 29 место, «Международный опыт» – 29 место.

Казахстан опередил такие страны, как Венгрия (42 место), Таиланд (43 место), Польша (45 место), Украина (46 место), Россия (47 место), Чили (48 место), Турция (53 место). В исследовании 2021 года участвовало 64 страны.

Согласно методике рейтинга, оценка качества кадрового резерва экономики основывается на нескольких факторах. Фактор «Привлекательность» отображает насколько экономика сохраняет местные таланты наряду с привлечением представителей международного кадрового резерва. Фактор «Готовность» оценивает качество навыков и компетенций, доступных в стране.