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Казахстан улучшил позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг Индекса глобальной конкурентоспособности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно рейтингу, Казахстан занял 55-ое место среди 141 стран. В сравнении с 2018 годом наша страна поднялась на 4 позиции. Способствовало такому продвижению высокая позиция в разделе «развитость местного рынка труда» - здесь мы 25-ые. «Оценка динамичности бизнеса» – 35-ое место. Финансовую систему РК эксперты оценили низко, всего 104-ое место. «Здоровье» и «инновационный потенциал» - 95-ое место.
Лидирует в рейтинге Сингапур, за ним идут США и Гонконг соответственно. Из других постсоветских республик Россия расположилась на 43-ем месте, Азербайджан на 58-ом, Кыргызстан на 96-ом.
Индекс глобальной конкурентоспособности измеряет готовность стран к четвертой промышленной революции. Среди измеряемых показателей: качество институтов, состояние инфраструктуры, проникновение IT и современных коммуникаций, макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, здоровье, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.
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