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Казахстан укрепляет военное сотрудничество со странами Южной Азии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Апреля 2021, 19:01
Казахстан укрепляет военное сотрудничество со странами Южной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев совершил официальный визит в Республику Индия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Вопросы обмена опытом в области миротворчества, боевой подготовки, кибербезопасности, военного образования и науки были обсуждены в ходе встречи с министром обороны Индии Раджнатом Сингхом.

Обмен мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам, включая терроризм, пандемию коронавирусной инфекции состоялся в ходе переговоров с советником Премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

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В рамках визита генерал-лейтенант Н.Ермекбаев посетил несколько воинских частей, где ознакомился с особенностями оснащения, боевой подготовки, тактики действий и способами управления войсками, сообщили в пресс-службе ведомства.

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