Казахстан укрепляет сотрудничество с объединенным институтом ядерных исследований

В Правительстве состоялась встреча заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с делегацией Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) во главе с генеральным директором Григорием Трубниковым, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная научная организация, созданная в 1956 году для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики, физики высоких энергий и другие. Казахстан является государством-членом ОИЯИ с 1992 года.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана с ОИЯИ, а также вопросы подготовки научных кадров и реализации совместных исследовательских проектов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Аида Балаева поздравила Институт с 70-летним юбилеем и отметила его значимый вклад в развитие мировой науки.

Сегодня казахстанские ученые имеют доступ к уникальной исследовательской инфраструктуре института, участвуют в крупных международных научных проектах и развивают профессиональные компетенции. Национальная группа Республики Казахстан в ОИЯИ насчитывает 84 специалиста и является второй по численности.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества, расширении научных обменов и реализации новых совместных проектов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Ранее, выступая в национальном качестве в рамках общеполитической дискуссии на Обзорной конференции государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) , первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев подчеркнул, что Казахстан последовательно выступает за укрепление режима ДНЯО и продвижение практических и реалистичных мер по снижению ядерных рисков.