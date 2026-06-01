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    Казахстан укрепляет сотрудничество с объединенным институтом ядерных исследований

    В Правительстве состоялась встреча заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с делегацией Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) во главе с генеральным директором Григорием Трубниковым, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Казахстан укрепляет сотрудничество с объединенным институтом ядерных исследований
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная научная организация, созданная в 1956 году для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики, физики высоких энергий и другие. Казахстан является государством-членом ОИЯИ с 1992 года.

    В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана с ОИЯИ, а также вопросы подготовки научных кадров и реализации совместных исследовательских проектов.

    Казахстан укрепляет сотрудничество с объединенным институтом ядерных исследований
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Аида Балаева поздравила Институт с 70-летним юбилеем и отметила его значимый вклад в развитие мировой науки.

    Сегодня казахстанские ученые имеют доступ к уникальной исследовательской инфраструктуре института, участвуют в крупных международных научных проектах и развивают профессиональные компетенции. Национальная группа Республики Казахстан в ОИЯИ насчитывает 84 специалиста и является второй по численности.

    По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества, расширении научных обменов и реализации новых совместных проектов.

    Казахстан укрепляет сотрудничество с объединенным институтом ядерных исследований
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Ранее, выступая в национальном качестве в рамках общеполитической дискуссии на Обзорной конференции государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) , первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев подчеркнул, что Казахстан последовательно выступает за укрепление режима ДНЯО и продвижение практических и реалистичных мер по снижению ядерных рисков.

    Правительство РК Аида Балаева Ядерное соглашение
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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