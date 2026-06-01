Казахстан укрепляет сотрудничество с объединенным институтом ядерных исследований
В Правительстве состоялась встреча заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с делегацией Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) во главе с генеральным директором Григорием Трубниковым, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная научная организация, созданная в 1956 году для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики, физики высоких энергий и другие. Казахстан является государством-членом ОИЯИ с 1992 года.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана с ОИЯИ, а также вопросы подготовки научных кадров и реализации совместных исследовательских проектов.
Аида Балаева поздравила Институт с 70-летним юбилеем и отметила его значимый вклад в развитие мировой науки.
Сегодня казахстанские ученые имеют доступ к уникальной исследовательской инфраструктуре института, участвуют в крупных международных научных проектах и развивают профессиональные компетенции. Национальная группа Республики Казахстан в ОИЯИ насчитывает 84 специалиста и является второй по численности.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества, расширении научных обменов и реализации новых совместных проектов.
Ранее, выступая в национальном качестве в рамках общеполитической дискуссии на Обзорной конференции государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) , первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев подчеркнул, что Казахстан последовательно выступает за укрепление режима ДНЯО и продвижение практических и реалистичных мер по снижению ядерных рисков.