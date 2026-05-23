Казахстан укрепляет сотрудничество с ExxonMobil в нефтегазовом секторе

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел встречу со старшим директором по международным правительственным отношениям компании ExxonMobil Юрией Ким, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ходе встречи рассмотрены текущие вопросы реализации совместных проектов и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Обсуждены ключевые направления взаимодействия, включая добычу углеводородов, развитие экспортной инфраструктуры, а также реализацию инвестиционных проектов.

Отдельное внимание уделено вопросам обеспечения стабильной работы производственных объектов, дальнейшего развития месторождений Тенгиз и Кашаган, а также функционирования Каспийского трубопроводного консорциума.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Юрия Ким поздравила Нурлыбека Налибаева с назначением на должность первого заместителя Премьер-министра и выразила уверенность в дальнейшем развитии эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.

Первый заместитель Премьер-министра отметил важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства, обеспечения надежности инфраструктуры и устойчивого развития нефтегазового сектора.

В завершение подчеркнуто, что Правительство Республики Казахстан последовательно реализует меры по улучшению инвестиционного климата, созданию благоприятных и предсказуемых условий для инвесторов и расширению возможностей для долгосрочного сотрудничества.

По итогам встречи подтверждена готовность к продолжению конструктивного взаимодействия и проработке обозначенных направлений сотрудничества.

Ранее сообщалось, что ExxonMobil подтвердила интерес к долгосрочному сотрудничеству с Казахстаном.