Казахстан укрепляет сотрудничество с ExxonMobil в нефтегазовом секторе
Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел встречу со старшим директором по международным правительственным отношениям компании ExxonMobil Юрией Ким, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
В ходе встречи рассмотрены текущие вопросы реализации совместных проектов и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Обсуждены ключевые направления взаимодействия, включая добычу углеводородов, развитие экспортной инфраструктуры, а также реализацию инвестиционных проектов.
Отдельное внимание уделено вопросам обеспечения стабильной работы производственных объектов, дальнейшего развития месторождений Тенгиз и Кашаган, а также функционирования Каспийского трубопроводного консорциума.
Юрия Ким поздравила Нурлыбека Налибаева с назначением на должность первого заместителя Премьер-министра и выразила уверенность в дальнейшем развитии эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.
Первый заместитель Премьер-министра отметил важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства, обеспечения надежности инфраструктуры и устойчивого развития нефтегазового сектора.
В завершение подчеркнуто, что Правительство Республики Казахстан последовательно реализует меры по улучшению инвестиционного климата, созданию благоприятных и предсказуемых условий для инвесторов и расширению возможностей для долгосрочного сотрудничества.
По итогам встречи подтверждена готовность к продолжению конструктивного взаимодействия и проработке обозначенных направлений сотрудничества.
Ранее сообщалось, что ExxonMobil подтвердила интерес к долгосрочному сотрудничеству с Казахстаном.