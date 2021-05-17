Казахстан укрепляет межпарламентское сотрудничество с Литвой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В понедельник, 17 мая, в формате видеоконференцсвязи состоялось первое в текущем году заседание групп межпарламентского сотрудничества Мажилиса Парламента РК и Сейма Литвы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие около двадцати парламентариев, а также послы двух стран Виктор Темирбаев и Гинтаутас Васюлис.

«Литва является нашим надежным партнером в Балтийском регионе и Европейском союзе, с которым мы активно и планомерно развиваем сотрудничество, основанное на дружбе и доверии», - сказала в ходе своего выступления председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан.

Нур-Султан высоко ценит поддержку Вильнюса внутри Европейского союза и на международной арене. Ключевые инициативы нашей страны находят понимание у литовских партнеров в рамках ООН, ОБСЕ, международного форума «Азия-Европа», во Всемирной торговой организации и на других площадках.

Айгуль Куспан предложила коллегам интенсифицировать сотрудничество между парламентами Казахстана и Литвы.

Казахстанский депутат информировала литовских партнеров о проводимых Президентом Казахстана реформах, акцентировав внимание на новом законодательстве о мирных собраниях, парламентской оппозиции, декриминализации клеветы, отмене смертной казни, усилении поддержки уязвимых групп граждан и гендерном равенстве.

На базе доверительного политического диалога успешно развивается казахстанско-литовское сотрудничество в торгово-экономической сфере. Литва традиционно остается приоритетным торговым партнером Казахстана в Балтийском регионе. Товарооборот между двумя странами увеличивается, несмотря на пандемию, превысив 482 млн долларов в прошлом году.

«Мы видим хорошие возможности для наращивания взаимодействия в области сельского хозяйства, транзита, легкой промышленности, производства медицинского оборудования, возобновляемой энергетики и финансовых технологий», - сказала Айгуль Куспан.

О на добавила, что сторонами изучается возможность реализации 11 новых совместных проектов.

«Нам следует совместно искать возможности развития транзитно-транспортных связей. Для этого нам нужно подумать над сопряжением проектов поезда комбинированного транспорта «Викинг» (Клайпеда-Одесса) и «Транскаспийского международного транспортного маршрута». Это позволит диверсифицировать транзитно-транспортный коридор по маршруту «Китай – Казахстан – Европа», - подчеркнула казахстанский депутат.​

Успешно развивается сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. В Литве обучается порядка 200 студентов из Казахстана, даже в разгар пандемии казахстанские и литовские медицинские специалисты не прекращали консультации.

В свою очередь, председатель группы межпарламентских связей с Казахстаном Сейма Литвы Эдмундас Пупинис в своем выступлении высоко оценил недавние политические преобразования в Казахстане.

«Вы упомянули о правах человека и дальнейшем развитии политической конкуренции, и мы это приветствуем. Мы знаем о принятых законах, в том числе об отмене смертной казни. Это залог дальнейшего доверия и взаимопонимания между Казахстаном и Европейским союзом», - сказал Эдмундас Пупинис.

Он добавил, что литовские парламентарии рассчитывают на официальный визит спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина в Вильнюс в следующем году. Это придаст мощный импульс для укрепления межпарламентского взаимодействия.

«У нашего сотрудничества прекрасное будущее, и мы будем идти вперед. Казахстан для Литвы в Центральной Азии – первый партнер. Литва будет поддерживать Казахстан и в дальнейшем», - подчеркнул Эдмундас Пупинис, предложив провести бизнес-форум «Казахстан-Литва» в рамках намеченной на сентябрь Межправительственной комиссии двух стран.

Посол Литвы в Казахстане Василюс Гинтаутас, который также выступил на встрече парламентариев, сфокусировал внимание на необходимости расширения торгово-экономических связей двух государств.

«Мы видим Казахстан не только в качестве рынка, Казахстан – ворота для Литвы на центрально-азиатский рынок, на рынок Евразийского экономического союза, на рынок Китая. С другой стороны, для Казахстана Литва – это «окно» на огромный рынок Европейского союза», - отметил Гинтаутас Васюлис.

Посольство Литвы в Казахстане совместно с литовской Конфедерацией промышленников прорабатывает возможность направления бизнес-делегации в Казахстан для проведения встреч с официальными лицами и казахстанскими бизнесменами.

Стороны сошлись во мнении о возрастающей роли парламентской дипломатии на современном этапе и договорились активизировать сотрудничество.